Детей с сахарным диабетом обеспечат бесплатными инсулиновыми помпами

Министерство здравоохранения договорилось с производителями, что с 2018 года дети с сахарным диабетом будут бесплатно обеспечиваться инсулиновыми помпами в рамках государственно-частного партнерства, сказал на отчетной встрече с населением министр здравоохранения Елжан Биртанов.

Он напомнил, в четырнадцатом году инсулиновые помпы для детей были включены в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи.

«Далеко не все страны, даже развитые, обеспечивают своих детей инсулиновыми помпами. Но тем не менее, раз государство взяло на себя такие обязательства, мы эту работу продолжим», - сказал министр.

В целом, по его данным, за прошедшие 5 лет у нас на 28% увеличился рост неонатальных оперативных вмешательств, а число операций, проведенных с применением эндоскопической технологии, вырос на 10%.

«Особо хотел бы отметить развитие онкогематологии. Если в 2012 году мы впервые сделали 6 трансплантаций костного мозга, то в прошлом году было проведено уже 47 трансплантаций костного мозга. Рост идет в 7-8 раз, и мы ожидаем, что в ближайшие 2-3 года мы полностью проблему эту закроем и перестанем своих детей отправлять за рубеж на трансплантацию костного мозга», – резюмировал Елжан Биртанов.

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