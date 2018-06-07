Дети Геннадия Бендицкого подали в суд на Министерство информации и коммуникаций РК

Дети сооснователя портала Ratel.kz, собственника доменного имени (объект нематериального права) и владельца товарного знака Ratel.kz (объект материального права), журналиста Геннадия Бендицкого, умершего 3 декабря 2017 - 18-летний Олег Бендицкий и несовершеннолетняя Катя (в лице жены Гены Анны Устиновой) - подали в Ауэзовский суд №2 исковое заявление об обжаловании решений и действий РГУ "Комитет информации Министерства информации и коммуникации Республики Казахстан". Об этом рассказал журналист Вадим Борейко (ранее работавший на портале Ratel.kz) на своей странице в Facebook.

В гражданском процессе, завершившемся 28 мая решением Медеуского суда о прекращении выпуска Ratel.kz, Олег и Катя участвовали в качестве третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования на предмет спора:

- во-первых, они единственные наследники Бендицкого, в права наследования вступили 3 июня с. г., и процесс о прекращении выхода сетевого издания, основанного их отцом, непосредственно затрагивает их интересы;

- во-вторых, 19 апреля в судебном процессе стало известно, что накануне, 18 апреля, Комитет информации Мининформа издал приказ №2 «О признании утратившим силу свидетельства о постановке на учет сетевого издания «Аналитический интернет-портал Ratel.kz».

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Причем уполномоченный орган не представил в суд никаких серьезных и достоверных обоснований для снятия издания с учета, кроме предписания Генеральной прокуратуры.

Олег и Екатерина подали самостоятельный иск, но судья Гульмира Бейсенова его отклонила.

В связи с этим, чтобы защитить свои права, они подали частную жалобу в апелляционную инстанцию (в судебную коллегию Алматинского городского суда), а также самостоятельный иск в Ауэзовский суд №2 Алматы.

5 июня 2018 года судья районного суда №2 Ауэзовского района г. Алматы Г. Имансерикова рассмотрела заявление Олега и Екатерины Бендицких и возбудила гражданское дело.

Также она вынесла определение:

«Во исполнение требований ст. 149,152 п.3 ГПК РК, вручить или направить ответчику копию искового заявления и приложение к нему. Обязать ответчика предоставить в срок до 26 июня 2018 года, 10.30 часов, письменный отзыв на заявленные истцом требования с приложением доказательств, обосновывающих доводы. Вызвать стороны на беседу на 18.06.2018 года на 11.30 часов, разъяснить им процессуальные права и обязанности, предусмотренные статьей 46 ГПК РК».

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