Валюта нал
USD 334.00 334.60
RUB 5.34 5.38
EUR 394.00 395.12
Валюта бирж
USD/KZT
333.8
+0.001%
EUR/KZT
393.48
-0.001%
RUB/KZT
5.33
-0.002%
EUR/USD
393.48
-0.001%
EUR/CHF
393.48
-0.001%
EUR/JPY
393.48
-0.001%
GBP/USD
446.16
+0.004%
USD/CHF
333.8
+0.001%
USD/JPY
333.8
+0.001%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
333.8 393.48 5.33
+0.001% -0.001% -0.002%
Рынки
Нефть Brent
75.29
-0.001%
Нефть WTI
64.75
-0.002%
Золото
1297.3
+0.001%
Серебро
16.43
+0.001%
Платина
903.5
+0.002%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
2308.25
-0.001%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1041
+0.013%
Жилье Астана
996
+0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
75.29 64.75 1297.3
-0.001% -0.002% +0.001%
Индексы
KASE
2125.3
-0.159%
Dow Jones
24727.6
-0.003%
Nasdaq
7099.5
-0.006%
FTSE 100
7708.75
-0.000%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2125.3 24727.6 7099.5
-0.159% -0.003% -0.006%

Дети в смартфонах. Как защитить?

11.06.2018 15:15   890   0

По данным исследовательской компании iHS Markit, уже через 2 года число активных смартфонов в мире вырастет до 6 млрд устройств. Это значит, что у 75% мирового населения где-то рядом будет находиться работающий смартфон.   

Чем больше смартфонов - тем больше контента в Интернете. Сайт ведет ежесекундный подсчет происходящего в Интернете. По данным этого ресурса, в Сети есть уже почти 1,9 млн сайтов. Каждую секунду люди грузят в Instagram по 849 фотографий и просматривают 74 тысячи видеороликов в Youtube.  

Этот огромный поток информации несет в себе как благо – возможность общаться со всем миром, получать образование, развивать свои интересы, так и различные угрозы. И если взрослые как-то еще могут контролировать и выбирать, что смотреть или не смотреть, то для ребенка определить безопасный контент не так-то просто.  

Государственный герб Казахстана могут изменить...
Депутаты сената рассмотрели проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан». Об ...

«Лаборатория Касперского» два года назад провела международное исследование и изучила поведение детей в Интернете. Исследование показало, что больше половины российских детей скрывают свои активности в Сети, которые бы насторожили родителей. В 92% случаях подростки скрывают просмотр неподходящего по возрасту контента, общение с незнакомцами, участие в кибербуллинге.  

Самая первая реакция - запретить выход в Интернет. Но запрет - не всегда значит защита. Он, скорее, способен только подстегнуть интерес и любопытство ребенка. По данным исследования «Лаборатории Касперского», большинство опрошенных детей и подростков хотели бы говорить с родителями о киберугрозах, чтобы чувствовать себя защищенными.  

Поэтому мы советуем вам поговорить с вашими детьми и установить вместе с ними разумные правила, опираясь на 4 принципа: доверие, соблюдение границ, контролируемая свобода, общение.  

Материалы по теме

Глава МВД Казахстана сетует на нехватку средств на питание в колониях

Проект о повышении цен на проезд в Астане вынесли на всеобщее обсуждение

Цифровизация кардинально преобразует высшее образование

Развитие туризма в Мангистауской области: в регионе построят 10 центров с кафе и санитарными зонами

В Казахстане хотят ужесточить наказание за насилие над детьми

Доверие. Расскажите вашему ребенку, что Интернет – это продолжение нашей с вами жизни. Поэтому, как и в обычной жизни, в ней много всего полезного и интересного, но много и  небезопасной информации. Приведите примеры разного контента (видео, фото, статьи) и объясните, какое они могут оказать влияние на изменение настроения, на самооценку, на восприятие мира.  

Границы. Договоритесь с ребенком, что смартфоном он пользуется только в определенное время и посещает только определенные сайты. Объяснить это можно тем, что у него есть обязанности по учебе, помощи по дому и т.д. 

Контролируемая свобода. Обсудите, что можно делать в Интернете, а что просто опасно. Например, не стоит передавать личные данные (номер телефона, адрес, фото, пароли от личных страниц, пин-коды и др.) незнакомцам, договариваться о встречах с виртуальными знакомыми, нажимать на баннеры и всплывающие окна во избежание мошеннических угроз.  

Общение. Каждый ребенок рано или поздно создаст аккаунт в соцсетях. Постарайтесь стать ему еще и виртуальным другом. Отслеживайте настроение публикаций вашего ребенка, интересы, но не будьте навязчивым, ставя лайки на все подряд и показывая позицию «я за тобой слежу». Расскажите об опасностях в соцсетях и о правилах поведения в виртуальном пространстве.  

Сейчас доступен большой выбор программ на смартфоны, планшеты и компьютеры по защите инфопространства ребенка в Сети в помощь родителям. Например, услуга «Родительский контроль», которая защищает смартфон ребенка:  

- От вирусов; 

- Блокирует нежелательные и мошеннические сайты; 

- Фильтрует входящие звонки и SMS; 

- Определяет приложения, разрешенные к использованию ребенком; 

- Устанавливает промежутки времени, в которых ребенок может пользоваться смартфоном; 

- Предоставляет отчет по активности ребенка в Интернете и в соцсетях (Вконтакте, Facebook); 

- Определяет местонахождение смартфона.  

Услуга «Родительский контроль» от компании «Кселл» и «Лаборатории Касперского» доступна для абонентов Kcell и Activ. «Родительский контроль» включает в себя продукты Kaspersky Safe Kids и Kaspersky Internet Security для Android.  

«Желание оградить детей от слишком смелых действий в Интернете – естественное стремление каждого родителя. В Сети действуют те же правила, что и в жизни: детям нужно познавать мир, а родителям - объяснять им, где могут подстерегать опасности и направлять их. С продуктами «Лаборатории Касперского» этот процесс станет гораздо проще»», - говорит Евгений Питолин управляющий директор офиса «Лаборатории Касперского» в Казахстане, Средней Азии и Монголии. 

«Дети быстро учатся новому, в том числе и в Интернете, где так много интересного – обучающие видео, онлайн-игры, мультфильмы, сериалы, среди которых, к сожалению, встречается и нежелательный контент, «Родительский контроль» - это услуга для безопасности детей и спокойствия родителей. Мы рады запуску этого сервиса в нашей экосистеме продуктов совместно с «Лабораторией Касперского», чтобы предлагать нашим клиентам современные и технологичные мобильные продукты», - отметила Наталья Еськова, руководитель отдела коммуникаций АО «Кселл». 

Сервис стоит 33 тенге в сутки, два дня можно потестировать сервис бесплатно без абонентской платы. «Родительский контроль» для пользователей Android можно установить по ссылке, для пользователей iOS по ссылке. Подключение услуги при помощи USSD *737#.

 

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Количество жертв от менингококковой инфекции с каждым днем растет. Однако министерство здравоохранения отказывается вводить в стране карантин. Как Вы думаете, почему?
  • 1. Чтобы не создавать панику в стране

  • 2. Потому что число жертв небольшое

  • 3. Потому что это слишком затратное мероприятие

  • 4. Потому что не знают, как лечить людей

  • 1. Чтобы не создавать панику в стране
    152

  • 2. Потому что число жертв небольшое
    71

  • 3. Потому что это слишком затратное мероприятие
    100

  • 4. Потому что не знают, как лечить людей
    187

Цифра дня
до 30%
от стоимости инвестпроекта
закладывают инвесторы в РК на коррупционные издержки, по данным антикоррупционной службы
Цитата дня
В мире много говорится о диверсификации корзины мировых валют, снижении рисков валютной зависимости и появлении криптовалют. В этой связи нам нужно подумать о переходе к взаиморасчетам в национальных валютах всех стран ШОС. Центробанки наших государств после саммита в городе Циндао могли бы собраться вместе и начать разработку соответствующей дорожной карты
Нурсултан Назарбаев
президент Республики Казахстан
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное