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ДГД: В Алматы выпускали фальшивые 10-тысячные купюры

29.06.2018 21:28   530   0

Сотрудники Службы экономических расследований ДГД обнаружили подпольный цех в Алматы, в котором изготавливались фальшивые денежные средства.

Как отметили в ведомстве, в июне была пресечена деятельность группы лиц, организовавших деятельность подпольного цеха по изготовлению фальшивых денежных средств номиналом в 10 тысяч тенге. Ведется следствие по статье УК РК 231, часть 2 - изготовление и сбыт поддельных денег.

«В настоящее время задержаны двое подозреваемых, уроженцы Алматы. Круг подозреваемых большой, там есть и сбытчики, личность которых устанавливается. В цеху у них имелись специальные принтеры, которые печатали купюры. Их обывателю сложно отличить от настоящих. Эта бумага, которую используют для изготовления денежных средств, она в свободном доступе на рынке. В подпольном цеху мы нашли 46 купюр номиналом в 10 тысяч тенге. Они были очень хорошего качества. Обнаружена и изъята из оборота 361 купюра», - проинформировал руководитель управления по противодействию теневой экономике службы экономических расследований ДГД по Алматы Адай Нигматуллин.

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Как сообщается, было возбуждено 12 уголовных дел в отношении граждан, занимающихся изготовлением и сбытом поддельных денег.

«Основное количество приходится на купюры номиналом 1000, 2000 и 10000 тенге. Большая часть - это 10-тысячные купюры. Основная масса фальшивых купюр выявляется при пересчете кассирами банков второго уровня специальными машинками - это более 82% всех изъятых купюр. Остальная часть поддельных купюр выявляется в сети небольших магазинов, АЗС, небольших торговых точек, обменных пунктов. Часто кассиры мелких оптово-торговых точек не замечают фальшивые средства», - отметил руководитель 2-го отдела Управления по противодействию теневой экономике Службы экономических расследований ДГД по Алматы Даурен Оразгалиев.

Стоит отметить, за изготовление и сбыт поддельных денег преступникам может грозить лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.

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