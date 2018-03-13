ДГД: Задержанных будут допрашивать в «прозрачной» комнате и снимать на камеру

Новые методы и система допросов введена в службе экономических расследований ДГД Алматы, сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь допросы будут осуществляться в доступных для наблюдения «прозрачных» комнатах с фиксацией процесса на видеокамеру, что позволит обеспечить прозрачность в работе следователей и избежать давления на подозреваемых и свидетелей.

По данным Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, с учетом международных обязательств по модернизации системы правоохранительных органов и реализации реформ в области верховенства права в Казахстане был инициирован проект «К обществу без пыток».

В пресс-службе ДГД по городу Алматы отметили, соблюдение конституционных прав участников уголовного процесса, недопущение фактов применения недозволенных методов проведения досудебного расследования в отношении задержанных лиц, содержащихся под стражей, подозреваемых, обвиняемых, в рамках данного требования, является одним из основных приоритетов в деятельности Службы экономических расследований органов государственных доходов.