Директор драмтеатра имени Ауэзова: "Признал свою вину полностью и раскаиваюсь"

В Алмалинском районном суде началось главное судебное разбирательство по делу заслуженного деятеля РК, директора драмтеатра имени Ауэзова Ерлана Билалова.

Его обвиняют в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 24, часть 3 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 366, часть 2 УК РК («Покушение на получение взятки»).

В самом начале заседания адвокат Ерлана Билалова заявила ходатайство о рассмотрении дела без присутствия СМИ. Судья, выслушав мнение сторон, запретил журналистам вести аудиозапись, снимать на фото- и видеокамеру. Однако, журналистам разрешили присутствие в зале суда. На заседании присутствовали известные актеры Асанали Ашимов и Болат Абдильманов - защита подсудимого попросила суд выслушать показания свидетелей.

В связи с тем, что они будут характеризовать Ерлана Билалова, судья им разрешил присутствовать на процессе. На суде председательствует судья Куаныш Арипов. По данным органа досудебного расследования, Билалов покушался на получение взятки в размере 1,5 млн тенге у президента общественного благотворительного творческого фонда «Сезам» Кайрата Баянова за проведение новогодних спектаклей в Драмтеатре имени Ауэзова.

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«В ходе расследования уголовного дела признал вину, полностью предоставил чистосердечное раскаяние. Вина также доказывается материалами дела», - сказал государственный обвинитель.

На сегодняшнем заседании директор РГКП «Казахский государственный академический театр драмы имени Мухтара Ауэзова» Ерлан Билалов дал показания на суде.

«Договорились о вознаграждении. После чего мы встретились 2 января, когда мне дал 600 тысяч тенге, второй раз 4 января он мне дал 900 тысяч, и я был задержан. Признал свою вину полностью и раскаиваюсь. Поначалу Баянов сам обратился ко мне. Ежегодно у нас проходят новогодние спектакли для детей, проводят елки, представления. Он сам пришел. Как говорят, выразить свою благодарность. Поначалу он сам сумму оговорил. 600 тысяч точно не помню куда потратил, я раздавал долги. На меня никто не оказывал давление. Я добровольно признал вину», - сказал Ерлан Билалов на суде.

Президент общественного благотворительного творческого фонда «Сезам» Кайрат Баянов по делу проходит в качестве свидетеля. Напомним, директора Казахского государственного академического драматического театра имени М. Ауэзова Ерлана Билалова уличили в получении взятки за предоставление аренды помещений театра для новогодних утренников в сумме 1,5 млн тенге. Ранее суд избрал меру пресечения в виде залога в отношении Ерлана Билалова. Он внес залог в размере 1 млн 205 тыс. тенге.

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