Директор драмтеатра имени Ауэзова уличен в получении взятки

В Алматы при получении взятки от юридического лица в сумме 1,5 млн тенге, за аренду проведения на базе театра детских представлений в новогодний период, изобличен Ерлан Билал, директор Казахского государственного академического театра драмы имени М. Ауэзова, сообщает Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

В связи с полным признанием вины директор театра не задерживался.

В настоящий момент проводится досудебное расследование.

Ерлан Билал родился в 1971 году в поселке Текес Райымбекского района Алматинской области.

В 2012 году Билал стал заместителем директора театра, в 2014 году занимал должность художественного руководителя в Казахском государственном академическом театре для детей и юношества имени Г. Мусрепова. С 27 апреля 2015 года - директор казахского драматического театра имени Ауэзова.