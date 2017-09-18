Директор Карагандинского областного филиала "Казахавтодор" арестован

Директор Карагандинского областного филиала РГП на ПХВ "Казахавтодор" Гадыл Муканов, его заместитель Ержан Отаров и представители ТОО "Акжол ДС" взяты под стражу по обвинению в даче и получении взятки.

Как сообщили в Национальном бюро по противодействию коррупции, подозреваемых задержали при получении взятки в размере 17 миллионов тенге от представителей ТОО "Акжол ДС" Ыбышева и Жакпарова. Денежные средства переданы за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по ремонту автодороги Кызылорда - Караганда - Павлодар.

Под стражей Муканов и Отаров будут находиться до 15 ноября 2017 года, пишет Tengrinews.kz.

Помимо этого, в отношении Отарова ведется расследование по статье 218, части 3 пункта 1 "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем".

Также с санкции Казыбекбийского районного суда Караганды на тот же срок заключены под стражу представители ТОО "Акжол ДС" Ыбышев и Жакпаров, в отношении которых проводится расследование по статье 367, части 3 пункты 1, 2 "Дача взятки".