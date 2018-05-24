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Для иностранцев упрощена процедура получения водительских прав

24.05.2018 19:06   769   0

В Казахстане упрощен порядок регистрации транспорта и получения водительского удостоверения для иностранцев. Об этом на странице в Facebook  сообщает КАП МВД РК. Теперь иностранцы смогут получать эти услуги по тем же документам, что и физ- и юрлица РК. 

Необходимые изменения и дополнения внесены в приказ МВД от 2 декабря 2014 года № 862 «Об утверждении Правил государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, подготовки водителей механических транспортных средств, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений», которые вступают в силу 26 мая 2018 года, говорится в сообщении ведомства.

Указанные изменения сделаны с целью «оптимизации регистрации транспортных средств, принадлежащих филиалам и представительствам иностранных компаний, юридическим лицам с иностранным участием, зарегистрированным в Республике Казахстан, иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также выдачи им водительских удостоверений».

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Согласно сообщению, из списка документов, необходимых для регистрации транспорта и получения водительских удостоверений для иностранных граждан, исключено направление организации по работе с дипломатическим корпусом (АО «УПДК Астана» МИД РК).

«Таким образом, для получения указанных государственных услуг иностранные участники дорожного движения представляют в РЭП или СпецЦОН те же документы, что и физические (юридические) лица Республики Казахстан», - резюмируется в сообщении. 

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Чхве Сон Хи
Замминистра иностранных дел КНДР
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