Для жалоб госслужащих АДГСПК открыло телефон «горячей линии»

Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции для госслужащих, которые столкнулись с фактами неправомерного поведения, открыло телефон «горячей линии - 1424». Об этом рассказал директор департамента по связям с общественностью АДГСПК Арман Бердалин в ходе своего рабочего визита в Кызылординскую область.

Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции для госслужащих, которые столкнулись с фактами неправомерного поведения, открыло телефон «горячей линии - 1424». Об этом рассказал директор департамента по связям с общественностью АДГСПК Арман Бердалин в ходе своего рабочего визита в Кызылординскую область.

Также директор департамента по связям с общественностью встретился с госслужащими региона, представителями общественных организаций и студентами города Кызылорда, Жалагашского и Сырдарьинского районов, ознакомился с работой аппарата акима аульного округа Наги Ильясова, дал интервью телеканалам.

Кроме того, Арман Бердалин представил студентам КГУ новую модель государственной службы, которая повысила возможность трудоустройства на госслужбу по принципу открытой конкуренции и прозрачности отбора. Спикер рассказал о положительном опыте реализации Назарбаев Университетом, Университетом Нархоз и Университетом КазГЮУ принципа «Академическая честность», предполагающая личную честность, а также честное и справедливое отношение к результатам труда обучающихся.

На 1 февраля 2018 года численность казахстанцев составила 18 177,7 тыс. человек

В агентстве отмечают, что Арман Бердалин также охватил вопросы введения в пилотном режиме новой системы оплаты труда для госслужащих, переводе государственных услуг в электронный формат, превенции коррупции и соблюдении этических норм госслужащими. С этого года агентство будет анализировать и отслеживать ситуацию с соблюдением прав госслужащих. К примеру, трудовых прав госслужащих при реорганизациях и изменении структуры управления, предоставлении отпусков и соответствующих выплат, материальной помощи и премий, а также своевременность направления служащих на обучение, выплат расходов госслужащим при командировках.