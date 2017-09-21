Дольщики "Азбуки жилья" протестуют в здании акимата Астаны

В среду, 20 сентября, около сорока граждан, вложивших средства в долевое строительство, пикетировали здание Генеральной прокуратуры. Дольщики требовали признать неправомерным договор о передаче активов новому застройщику — "Орда инжиниринг", пишет Sputnik Казахстан.

Также, по информации телеканала КТК, разгневанные люди пробились в центр обслуживания ведомства, после чего стали скандировать имя главного прокурора страны Жакипа Асанова: "Асанову доложили? Да кишка тонка! Асанов! Асанов! Асанов!".

По словам собравшихся, на личном приеме акима города Асета Исекешева в настоящий момент находятся председатели восьми жилых комплексов, которые относятся к "Азбуке жилья".

Представителей СМИ на встречу с акимомом города не пустили. Журналистов также не запустили в зал, в котором находятся возмущенные дольщики, не попавшие на личный прием к Исекешеву.

К возмущенным жителям вместо Асанова вышел его заместитель Андрей Лукин, который предложил провести общую встречу с участием местного акимата.

Серик Ахметов вышел на свободу

Сам директор компании "Азбука жилья" Ерканат Тайжанов, обвиняемый в присвоении свыше 40 миллиардов тенге, скрывается в Австрии. Топ-менеджеров его фирмы уже приговорили к разным срокам наказания, а активы передали в ТОО "Орда Инжиниринг", которая обязалась достроить все жилые комплексы, передает Tengrinews.kz.