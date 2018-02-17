Валюта нал
USD 328.50 328.10
RUB 5.64 5.68
EUR 402.00 403.20
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Дольщики проблемных строительных объектов в Астане в поиске инвесторов

17.02.2018 12:00   591   0 Автор: Ербол КАЗИСТАЕВ

Дольщики проблемных объектов ЖК «Зере» и ЖК «Зере-2» все еще находятся в поисках инвестора для завершения строительства объекта.  И если по первому объекту уже ведется работа по определению стоимости, то по «Зере-2» данная работа еще не начата.

Как сообщает акимат Астаны, компания ТОО «КазДорСтрой» определена для проведения аудита и определения необходимой денежной суммы для завершения строительства ЖК «Зере».  Однако по жилому комплексу «Зере-2» данная работа еще не ведется.

Стоит отметить, что оба жилых комплекса являются проблемными объектами, а их строительство сопровождалось арестами руководителей компаний-застройщиков. По информации ДВД Астаны, в январе текущего года был задержан глава строительных компаний ТОО Business Standart и ТОО «Алтын Сапа 2011» Аслан Мусин.

В мае 2017 года руководитель все того же ТОО «Алтын Сапа 2011» и ТОО «КазГазАстана НС» Данияр Ахмедьяров был лишен свободы на 9 лет за хищение денег дольщиков ЖК «Зере». Тогда с недобросовестных застройщиков экономический суд Астаны взыскал 1 млрд тенге, а недостроенный ЖК «Зере» был передан в руки дольщиков в ЖСК «Зере – Самурык».

Бишимбаев заявил о провокациях в изоляторе...
В зале заседания специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Астаны Куандык Бишимбаев сообщил о «неправомерных действиях&raq...

В России открыт филиал казахстанского бизнес-университета

Отвечая на запрос «Къ», акимат Астаны сообщил, что сегодня ведется поиск инвесторов для завершения строительства. Для этого в ноябре прошлого года акимат совместно со столичной прокуратурой провели «Ярмарку незавершенных объектов строительства».

«Акимат Астаны сообщает, что по жилому комплексу «Зере» выкуплено 176 квартир, по жилому комплексу «Зере-2» выкуплено 240 квартир. Вышеуказанные объекты включены в предварительный список проблемных объектов для участия в программе жилищного строительства «Нурлы Жер», рассмотрение назначено на февраль 2018 года», – говорится в ответе акимата.

Материалы по теме

В России открыт филиал казахстанского бизнес-университета

Охранник Татишева рассказал в суде подробности убийства банкира

Бишимбаев заявил о провокациях в изоляторе

Муратхан Токмади полностью признал вину в убийстве Татишева

Аксар Жумагалиев: Роженицам нет необходимости бегать по ЦОНам

В настоящее время на интернет-площадках по реализации недвижимости достаточно много объявлений о продаже квартир в ЖК «Зере» и ЖК «Зере-2». Часто продавцы, отвечая на вопрос о причинах продажи, ссылаются на семейные обстоятельства, желание «сменить обстановку» или купить автомобиль. Но некоторые не скрывают, что объект является проблемным.

Жительница Астаны Дана Ахметова в 2014 году также планировала приобрести квартиру в ЖК «Зере», но отказалась от этой затеи. «Никаких гарантий на завершение строительства мне не предоставили. Дала почитать знакомым юристам договор, так они сказали, что это договором даже считать нельзя», – г-жа Ахметова.

Охранник Татишева рассказал в суде подробности убийства банкира

Она также рассказала, что компания «КазГазАстана» не имеет к строительству никакого отношения. «У них указано «Эксплуатация нефтегазоперерабатывающих производств, эксплуатация объектов хранения газа, нефти и нефтепродуктов, магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов. А по «Алтын Сапа 2011» я так и не нашла информации. Все это не внушало доверия», – говорит она.

Однако по данным Министерства юстиции РК, в виде деятельности ТОО «КазГазАстана НС» указана – «оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации». Первым руководителем компании является Данияр Ахмедьяров, он же является ее единственным учредителем. Что касается ТОО «Алтын Сапа 2011», то ее руководителем и единственным учредителем является Аслан Мусин, а вид деятельности указан как «прочая проводная телекоммуникационная связь».   

Гораздо интереснее с ТОО Business Standart, которая, как выясняется, была зарегистрирована в Кызылординской области местным органом юстиции в июне 2017 года.  Компания указывает, что ее видом деятельности является «предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки». Первым руководителем является Меруерт Жиенбаева, а единственным учредителем Арман Мырзагулов

Бишимбаев заявил о провокациях в изоляторе

Фото: Аскар Ахметуллин 

Высказать свое мнение
Вопрос дня
9 февраля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев устроил публичную «порку» всему текущему кабинету министров. Как вы думаете, какие последствия это будет иметь в будущем?
  • 1. Уволят еще пару-тройку министров

  • 2. Сменят весь кабинет министров до конца года

  • 3. Карим Масимов вернется на должность премьер-министра

  • 4. Подстегнет чиновников работать лучше

  • 5. Ничего не изменится

  • 1. Уволят еще пару-тройку министров
    112

  • 2. Сменят весь кабинет министров до конца года
    44

  • 3. Карим Масимов вернется на должность премьер-министра
    70

  • 4. Подстегнет чиновников работать лучше
    35

  • 5. Ничего не изменится
    433

Цифра дня
70
миллионов тенге
потратили алматинцы на престижные номера для авто
Цитата дня
Состоятельные люди хотят иметь банк - создают, работают. Это частное, государство не имеет никакого отношения. А потом проваливаются - и теперь государство должно поддерживать штаны? Нельзя! Создал - отвечает пусть до конца.
Нурсултан Назарбаев
президент Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное