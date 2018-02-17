Дольщики проблемных строительных объектов в Астане в поиске инвесторов

Дольщики проблемных объектов ЖК «Зере» и ЖК «Зере-2» все еще находятся в поисках инвестора для завершения строительства объекта. И если по первому объекту уже ведется работа по определению стоимости, то по «Зере-2» данная работа еще не начата.

Как сообщает акимат Астаны, компания ТОО «КазДорСтрой» определена для проведения аудита и определения необходимой денежной суммы для завершения строительства ЖК «Зере». Однако по жилому комплексу «Зере-2» данная работа еще не ведется.

Стоит отметить, что оба жилых комплекса являются проблемными объектами, а их строительство сопровождалось арестами руководителей компаний-застройщиков. По информации ДВД Астаны, в январе текущего года был задержан глава строительных компаний ТОО Business Standart и ТОО «Алтын Сапа 2011» Аслан Мусин.

В мае 2017 года руководитель все того же ТОО «Алтын Сапа 2011» и ТОО «КазГазАстана НС» Данияр Ахмедьяров был лишен свободы на 9 лет за хищение денег дольщиков ЖК «Зере». Тогда с недобросовестных застройщиков экономический суд Астаны взыскал 1 млрд тенге, а недостроенный ЖК «Зере» был передан в руки дольщиков в ЖСК «Зере – Самурык».

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Отвечая на запрос «Къ», акимат Астаны сообщил, что сегодня ведется поиск инвесторов для завершения строительства. Для этого в ноябре прошлого года акимат совместно со столичной прокуратурой провели «Ярмарку незавершенных объектов строительства».

«Акимат Астаны сообщает, что по жилому комплексу «Зере» выкуплено 176 квартир, по жилому комплексу «Зере-2» выкуплено 240 квартир. Вышеуказанные объекты включены в предварительный список проблемных объектов для участия в программе жилищного строительства «Нурлы Жер», рассмотрение назначено на февраль 2018 года», – говорится в ответе акимата.

В настоящее время на интернет-площадках по реализации недвижимости достаточно много объявлений о продаже квартир в ЖК «Зере» и ЖК «Зере-2». Часто продавцы, отвечая на вопрос о причинах продажи, ссылаются на семейные обстоятельства, желание «сменить обстановку» или купить автомобиль. Но некоторые не скрывают, что объект является проблемным.

Жительница Астаны Дана Ахметова в 2014 году также планировала приобрести квартиру в ЖК «Зере», но отказалась от этой затеи. «Никаких гарантий на завершение строительства мне не предоставили. Дала почитать знакомым юристам договор, так они сказали, что это договором даже считать нельзя», – г-жа Ахметова.

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Она также рассказала, что компания «КазГазАстана» не имеет к строительству никакого отношения. «У них указано «Эксплуатация нефтегазоперерабатывающих производств, эксплуатация объектов хранения газа, нефти и нефтепродуктов, магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов. А по «Алтын Сапа 2011» я так и не нашла информации. Все это не внушало доверия», – говорит она.

Однако по данным Министерства юстиции РК, в виде деятельности ТОО «КазГазАстана НС» указана – «оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации». Первым руководителем компании является Данияр Ахмедьяров, он же является ее единственным учредителем. Что касается ТОО «Алтын Сапа 2011», то ее руководителем и единственным учредителем является Аслан Мусин, а вид деятельности указан как «прочая проводная телекоммуникационная связь».

Гораздо интереснее с ТОО Business Standart, которая, как выясняется, была зарегистрирована в Кызылординской области местным органом юстиции в июне 2017 года. Компания указывает, что ее видом деятельности является «предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки». Первым руководителем является Меруерт Жиенбаева, а единственным учредителем – Арман Мырзагулов.

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Фото: Аскар Ахметуллин