Должники по налогам не смогут покинуть страну с 1 июня

Жители Казахстана, имеющие налоговую задолженность выше 1 МРП (2 405 тенге), не смогут покинуть страну. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

В УГД Медеуского района Алматы рассказали, что должникам также арестуют их банковские счета и другое имущество. Напрямую судисполнителям, без обращения в суд, передадут материалы по лицам, имеющим налоговую задолженность. Иных способов взывать к совести неплательщиков налоговики просто не видят.

Также в управлении госдоходов отметили, что только по Медеускому району 1 360 физических лиц имеют задолженность по налогу на имущество и земельному налогу на общую сумму 37 млн тенге.

Передача материалов по должникам напрямую судебным исполнителям, минуя суды, стала возможной после внесения изменений и дополнений в Налоговый кодекс РК. С 2018 года фискалы выносят налоговые приказы о взыскании налоговой задолженности и направляют сразу судисполнителям для принудительного исполнения.

Ранее подобные приказы издавались судами, и должники могли обратиться к служителям Фемиды для их отмены по тем или иным основаниям. Теперь же налоговый приказ отменяется вынесшим его налоговым органом только после погашения физическим лицом задолженности.

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Проверить наличие либо отсутствие налоговой задолженности можно на сайте комитета госдоходов Минфина РК.