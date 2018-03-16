Фонд «Дом Мамы» подводит итоги работы

Сегодня состоялось заседание попечительского совета общественного фонда «АНА ҮЙІ». Меценаты фонда обсудили итоги работы за прошлый год и планы на следующий.

Сегодня в одном из кризисных центров города Астаны «Дом Мамы» попечительский совет общественного фонда «АНА ҮЙІ», в лице его меценатов, собрался для обсуждения итогов работы за прошлый год и разработки планов на следующий.

«В этом году Фонду «АНА ҮЙІ» исполняется 5 лет. В мае 2013 года был открыт первый кризисный центр «Дом Мамы» в Астане. Дом, в котором женщины, первоначально настроенные на отказ от своего ребенка и готовые совершить самую большую ошибку в жизни, получили необходимую помощь и шанс сохранить ребенка. В «Доме Мамы» есть время и возможность все взвесить и обдумать, прочувствовать счастье материнства в атмосфере понимания и поддержки. Идея социального проекта «Дом Мамы» вызвала широкий резонанс и к Фонду присоединились многие казахстанские бизнесмены. В декабре 2013 года частная инициатива обрела реальные формы, и был зарегистрирован Общественный Фонд «АНА ҮЙІ», - рассказали в фонде.

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За 5 лет работы проект «Дом мамы» показал свою актуальность и эффективность. Сегодня 25 Домов мамы предотвращают 67% потенциальных отказов матерей от новорожденных детей по всему Казахстану. Всего более 3 000 тысяч детей спасены от сиротства.

«Данный проект реализуется по инициативе семьи Рахимбаевых в 2013 году. Сегодня в нем участвует 16 меценатов, известных представителей бизнеса. Они финансируют 25 домов в 17 городах Казахстана. В данном «Доме Мамы» в Астане проживает 14 женщин, из них 3 беременные, а также 12 детей. А в среднем по стране в каждом «Доме Мамы» проживает 12-16 мам. Сегодня наши постеры есть в поликлиниках, больницах, отделениях полиции. Женщины здесь могут проживать до года, ведь некоторые боятся сказать родителям, что они беременны или уже родили, а некоторые и вовсе являются несовершеннолетними», - рассказывает координатор столичного «Дома Мамы» Айжан Диханова.

В 2016 году Фонд приступил к следующему этапу работы по искоренению социального сиротства - к работе с детскими домами и потенциальными усыновителями, запустив республиканский проект Центр поддержки усыновления​ «Жанұя». Его миссия заключается в профессиональной подготовке и сопровождении приемных семей и развитии культуры усыновления в казахстанском обществе. Для этой цели в 17 городах открыты кабинеты консультирования для граждан, желающих стать приемными родителями и Школы приемных родителей.

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В 2017 году меценатами Фонда принято решение о выделении гранта для Программы обучения специалистов и модернизации интернатных учреждений в соответствии с современными научными данными о развитии детей. Профессорами Питтсбургского университета (США) подготовлены 26 тренеров в Казахстане, которые будут проводить обучение сотрудников госучреждений работе с детьми в системе отношений с близкими взрослыми и принципам «Заботы с уважением». В дальнейшем планируется, что тренеры станут проводниками структурных изменений в интернатных учреждениях. В настоящее время реализуются три пилотных проекта по модернизации в Астане и Шымкенте.

Еще одним важным направлением работы Фонда является работа с выпускницами детских домов, ведь согласно статистике 15% подопечных Домов мамы - выпускницы детских домов. С этого года по всему Казахстану планируется запустить проект по поддержке девушек- выпускниц детских домов при Домах мамы. Так, у них появится возможность для социальной адаптации и подготовке к самостоятельной взрослой жизни.

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Концепция «Домов Мамы» - жилой дом. В фонде заявляют, что они дают необходимую поддержку молодым матерям, которые оказались в сложной ситуации. Женщины находятся в «Доме мамы» пока они не наладят свои отношения, и вернутся в кровную семью, или смогут сами самостоятельно содержать ребенка. В фонде рассказали, что большинство женщин восстанавливают отношения с родственниками.

Стоит отметить, что в числе бизнесменов, профинансировавших «Дома Мамы», значатся такие имена как Айдын Рахимбаев, Мурат Абдрахманов, Нурали Алиев, Самат Даумов, Галимжан Есеyов, Даурен Жаксыбек, Динмухамет Идрисов, Бауыржан Исабаев, Вячеслав Ким, Эдуард Ким, Асхат Омаров, Исламбек Салжанов, Нурлан Смагулов, Алидар Утемуратов, Кайрат Шарипбаев, а также компании АО «GALANZ bottlers» и Eurasian Resources Group. С этого года к меценатам фонда присоединился бизнесмен Берик Каниев.