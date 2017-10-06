Дома под ИЖС по программе «Нұрлы жер» построят в едином архитектурном стиле - МИР РК

О строительстве домов под ИЖС по программе «Нұрлы жер» рассказал председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК Мархабат Жайымбетов в ходе пресс-конференции.

Мархабат Жайымбетов отметил, что в 6 областных центрах в пилотном проекте начато строительство около 2 тысяч домов. В 2017 году планируется ввести в эксплуатацию 400 домов, в 2018 - уже все 2 000.

По словам спикера, все дома будут построены в едином архитектурном стиле.

«Дома будут построены в едином архитектурном стиле, но разных типов. То есть, на 100 гектаров - одного типа, ещё 100 гектаров - другого. Будет красиво, как в Европе. Те, кто посещал Европу, когда подлетал, наверное, видел там красного цвета крыши в едином архитектурном стиле. Вот и мы стараемся, чтобы наши областные центры не были похожи на аулы и деревни, хотим, чтобы был порядок. На сегодняшний день разработаны 6 различных типов. То есть, в каждом областном центре типы разрабатываются индивидуально», - рассказал председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Он также отметил, что для подведения инфраструктуры к земельным участкам, выделяемым гражданам для дальнейшего строительства, ежегодно направляется 80 млрд тенге.

В МИР РК рассказали, сколько казахстанцев стоят в очереди на получение жилья

По его словам, это позволит в течение 15 лет обеспечивать сетями около 40 тысяч земельных участков каждый год.

Как стало известно, к настоящему моменту времени, сетями обеспечено 23,5 тысяч земельных участков. По словам Мархабата Жайымбетова, стоимость такого жилья составляет 120 тысяч тенге за квадратный метр.

«Право выкупа готовых домов предоставляется гражданам, стоящим в очереди на земельный участок. Данное жильё очередник может выкупить за счёт собственных средств, либо займов Жилстройсбербанка под 5% годовых», - сообщил Мархабат Жайымбетов.

Стоит отметить, в очереди на получение 10 соток земли стоят 1 млн 300 тысяч казахстанцев.

Напомним, ранее в МИР РК отчитались о ходе реализации программы «Нұрлы жер». В ведомстве рассказали, сколько казахстанцев стоят в очереди на получение жилья.

Руководитель управления экономики и бюджетного планирования Алматы Ильяс Усеров рассказал, как обеспечат жильем молодежь. По его словам, в рамках программы «Нұрлы жер» были выделены средства на строительство шести жылых домов в микрорайоне Саялы-2.

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