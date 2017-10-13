Дополнительное образование может стать недоступным

В Казахстане наметилась тенденция на увеличение стоимости занятий в музыкальных школах и спортивных секциях. Не исключено, что дополнительное образование станет недоступным для значительной части населения страны.

Эпизод первый. Больше часа по коридорам Дворца школьников Алматы ходила в поисках свободного помещения группа юных спортсменов-единоборцев во главе со своим тренером. По уже заведенной традиции — нашли с трудом. Пусть зал оказался и холодным, но в итоге тренировка сорвана не была. Недовольных такими обстоятельствами родителей юных спортсменов в администрации Дворца заверили: в течение текущего октября вопрос с помещением будет решен.

Эпизод второй. Месяц назад родителям учащихся алматинской музыкальной школы №2 имени Рейнгольда Глиэра сообщили пренеприятное известие: отныне они должны платить за обучение своих детей в несколько раз больше прежнего. При этом прозвучавшая на родительском собрании новость о повышении стоимости учебы для них стала полной неожиданностью, поскольку ни накануне, ни в первые дни нового учебного года разговоров по эту тему не наблюдалось.

Автобусный маршрут №8 вновь запустят в Алматы

Новый подход

Казалось бы, что общего между этими двумя эпизодами, имеющими прямое отношение к дополнительному школьному образованию, число которых при желании можно и увеличить в несколько раз? Ведь, по идее, проблемы юных музыкантов или художников лежат в несколько иной плоскости, нежели у начинающих спортсменов. Но все же некоторая общность имеется. Дело в явно наблюдаемом ныне новом подходе к дополнительному образованию детей, который, похоже, сводит к минимуму бюджетную нагрузку государства на финансирование деятельности специализированных учреждений этого профиля, передав их в так называемую конкурентную среду.

В принципе, учитывая далеко не идеальную финансово-экономическую ситуацию в стране, передача музыкальных и художественных школ, а также спортивных секций в частные руки далеко не самая плохая идея. Ведь за счет снятия с себя бремени содержания зданий и помещений, как и оплаты труда преподавателей и тренеров, местные исполнительные органы получают дополнительные средства, которые можно направить, скажем, на благоустройство или развитие общественного транспорта. Выглядит вполне прагматично. Однако у этого подхода есть обратная сторона медали, о которой власти на местах либо забывают, либо стараются лишний раз не думать.

В Казахстане предлагают снизить нагрузку для учителей

Ошеломляющая новость

В частности, история, которую «Къ» поведали родители учащихся детской музыкальной школы №2 имени Глиэра в Алматы, является тому определенным подтверждением. По их словам, все началось 14 сентября, когда им сообщили, что поскольку школа перешла в частые руки, за обучение их детей отныне надо ежемесячно платить не прежние 7–8 тыс. тенге, а 25 тыс. тенге в месяц.

«Для нас эта новость оказалась шокирующей. Если бы мы знали, что цены за учебу так вырастут, то заранее подумали бы о переходе в другую школу. Даже несмотря на то, что мои дети здесь учатся уже не первый год. Здесь очень хороший преподавательский состав. Я не знаю, что теперь делать. Платить по 50 тыс. тенге в месяц для моей семьи очень трудно, а перевести детей в другую музыкальную школу, где еще сохраняются старые цены, уже невозможно. Там все группы по наиболее популярным классам фортепьяно, домбры или гитары сформированы еще в середине августа», — рассказал отец двух учениц школы имени Глиэра, представившийся Болатом Каиргельдиновичем.

Со схожей проблемой столкнулись и другие родители, заметив в беседе с «Къ», что вынуждены всерьез задуматься об отказе своим детям в обучении музыкальной грамоте. Далеко не все из них в состоянии выкроить из своих достаточно скромных семейных бюджетов дополнительные 17–18 тыс. тенге, поскольку их заработная плата не растет на протяжении последних пяти лет. К тому же некоторые родители в силу различных обстоятельств не готовы к переходу в другие музыкальные школы, даже если там есть места в группах. «Нам очень удобно, что школа имени Глиэра находится недалеко от нашего дома. Сын сам на занятия ходит. В другую школу я его не отпущу. Не хочу рисковать. Ближайшая музыкальная школа находится в нескольких остановках на автобусе. Это далеко. Во сколько он тогда возвращаться домой будет? А ведь времена сегодня неспокойные. Сама же я его возить не могу. Меня же с работы никто не отпустит», — посетовала родительница по имени Карлыгаш, заметив, что, вероятнее всего, ее сыну теперь придется сидеть дома.

Бизнесмен Муратхан Токмади приговорен к трем годам лишения свободы

Продано официально

Между тем из разговора с преподавателями выяснилось: сами они узнали о том, что школа была продана на торгах частному лицу, еще в конце июня. Однако шум поднимать никто не стал, да и не захотел. Дело в том, что им было объявлено: несмотря на смену формы собственности, профиль их обучающего 320 учеников предприятия на основании условий продажи меняться не будет, никого из 73 преподавателей не уволят, да и заработная плата останется на прежнем уровне, а то даже и поднимется.

Подтверждает слова преподавателей и официальная информация на портале ГосРеестра Республики Казахстан, где раскрыты некоторые подробности итогов электронных торгов на право приобретения имущественного комплекса школы имени Глиэра. В частности, указано, что состоялись они 6 июня текущего года, соответственно при стартовой цене в 1 млн 573 тыс. тенге в результате проведенного электронного тендера школа была продана за 3 млн 378 тыс. тенге. Интересно, что по данным уже Управления финансов города Алматы, которое подготовило краткую характеристику государственному казенному коммунальному предприятию «Детская музыкальная школа №2 им. Р. Глиэра», в ее имущественный комплекс входят музыкальные инструменты, мебель и инвентарь общей стоимостью в 100 тыс. тенге.

Здесь, кстати, стоит отметить две любопытные детали, о которых удалось узнать лишь после разговора с родителями учеников и преподавателями. Первая — несмотря на то, что музыкальная школа имени Глиэра с 1976 года расположена в здании бывшей средней школы №16, где с 1937 по 1939 год преподавал русский язык и литературу известный писатель Юрий Домбровский, номинальным владельцем всех ее помещений являлся и является Дом школьников (в прошлом Дом пионеров) №4. То есть, какого-либо недвижимого имущества за школой имени Глиэра не значится, а сама она, хоть и безвозмездно, но арендует помещения у Дома школьников, находящегося на балансе коммунального госучреждения «Аппарат акима Алматы» и подчиняющегося городскому Управлению образования. Вторая деталь — в рамках государственного заказа на дополнительное образование в 2017 году этой школе было выделено 82 млн 465 тыс. тенге, которые должны были поступать долями вплоть до 31 декабря текущего года. Если верить словам, прежде всего учителей, на этот госзаказ, якобы, и надеялась новая хозяйка школы Айнура Урукпаевна (фамилию никто так и не назвал — прим. авт.), рассчитывая оставить цены за обучение на прежнем уровне: по 7 тыс. тенге в месяц за занятия в классах национальных инструментов, по 8 тыс. — во всех остальных.

Вынужденная мера

Но, вероятно, что-то пошло не так, поскольку, по словам учителей, в июле и августе новой владелице музыкальной школы пришлось самостоятельно искать деньги на выплату зарплат преподавательскому составу. По этой причине, заметили они, другого выхода, как поднять стоимость обучения до 25 тыс. тенге попросту не было. Да, в школе имени Глиэра понимают, что такой шаг вызовет отток учащихся, а значит, и вероятное сокращение штата сотрудников (некоторые учителя уже начали поиск нового места работы), но предложить какую-либо альтернативу не могут. «Сейчас нам остается только надеяться, что письма, которые направили родители наших учащихся в адрес Управления образования Алматы, хоть как-то позволят урегулировать возникшую ситуацию. В противном случае нельзя исключать, что наша старейшая в городе музыкальная школа попросту прекратит свое существование. Это будет очень печально. Ведь наши дети участвовали и в международных конкурсах, и в большинстве концертов, организовываемых акиматом города, а в прошлом году, в знак признания, к нам даже приезжала внучка Рейнгольда Глиэра и осталась очень нами довольной», — рассказала «Къ» одна из учителей школы, не пожелавшая публично называть свое имя.

Между тем опасаются предстоящего резкого повышения цены за обучение восточным единоборствам и родители юных спортсменов из секции в алматинском Дворце школьников. По их наблюдениям, нехватка помещений напрямую связана с появлением частных заведений дополнительного образования, которые арендуют во Дворце школьников целые корпуса. «Они смотрятся, конечно, очень шикарно. Но и стоимость обучения в них немаленькая. Где 25 тыс., а где и 30 тыс. тенге в месяц. Вполне допускаю, что они в приоритете, поскольку я за занятия своего сына в нашей секции плачу всего 5 тыс. тенге», — заметила в беседе с «Къ» молодая женщина, назвавшаяся Светланой Филимоновой. По ее мнению, если тенденция на увеличение стоимости дополнительного образования получит свое дальнейшее распространение, то очень скоро занятия в спортивных секциях и музыкальных школах станут недоступны для рядовых граждан страны. «Это значит, что нас может ждать рост детской преступности, а спортивные клубы, как и всевозможные оркестры, будут еще чаще, чем сейчас, приглашать спортсменов и музыкантов из-за рубежа. А это, между прочим, еще большие деньги», — подчеркнула Светлана Филимонова.