Доступное жилье: мошенники обманули астанчан на 80 млн тенге

Органы прокуратуры города Астаны довели до суда два уголовных дела по мошенничеству, расследование которых проводилось более 4-х лет. Общий ущерб по уголовным делам составил 80 млн тенге, обмануты 25 потерпевших, сообщает пресс-служба прокуратуры города Астаны.

В период с ноября 2014 года, мошенница, являвшаяся сотрудником риэлтерской компании, предлагала клиентам оказать содействие в получении ипотечного кредита в банках второго уровня, с последующим рефинансированием в АО «Жилстройсбербанк». Содействие оценивалось мошенницей в размере $5 тыс. Жертвой обмана стали 11 человек.

Отметим, что при явных доказательствах вины подозреваемой, органом уголовного преследования принимались необоснованные решения о прерывании срока расследования и прекращении производства. Подобные действия привели к тому, что подозреваемая так и не прекратила свои преступные действия, пополняя число обманутых граждан на протяжении всего следствия.

По указанию прокуратуры подозреваемая была взята под стражу. В феврале 2018 года она приговорена к 3 годам лишения свободы. Иски потерпевших о возмещении ущерба судом удовлетворены.

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Другое уголовное дело также возбуждено в 2014 году по фактам мошенничества, связанного с приобретением жилья. Установлено, что в период с 2013 по 2014 годы в столице развернула свою деятельность группа мошенников, которая ввела в заблуждение 14 потерпевших, обещая оказать им содействие в приобретении жилья по доступной цене.

Потерпевшие передавали мошенникам крупные суммы, но обещанного так и не получили. В течение 4 лет по данному уголовному делу проходил только один подозреваемый. По указанию прокуратуры района Алматы доказана причастность еще трех соучастников, не установленных ранее органом уголовного преследования. Таким образом, расследованию уголовного дела был дан новый ход.

Как оказалось, все подозреваемые имели судимость за совершение аналогичных преступлений. В январе 2018 года уголовное дело было направлено в суд и приговором суда от 30 марта т.г., и все четверо виновных осуждены к различным срокам лишения свободы.

Ряд должностных лиц, допустивших недобросовестное отношение к обязанностям и волокиту при расследовании дел, привлечены к дисциплинарной ответственности.

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