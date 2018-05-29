Валюта нал
USD 329.20 329.80
RUB 5.29 5.32
EUR 386.00 387.55
Валюта бирж
USD/KZT
329.81
-0.007%
EUR/KZT
384.76
-0.003%
RUB/KZT
5.29
+0.000%
EUR/USD
384.76
-0.003%
EUR/CHF
384.76
-0.003%
EUR/JPY
384.76
-0.003%
GBP/USD
439.44
-0.005%
USD/CHF
329.81
-0.007%
USD/JPY
329.81
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
329.81 384.76 5.29
-0.007% -0.003% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
78.36
-0.002%
Нефть WTI
71.44
+0.001%
Золото
1284.4
-0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1027
-0.001%
Жилье Астана
994
-0.012%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
78.36 71.44 1284.4
-0.002% +0.001% -0.005%
Индексы
KASE
2527.1
-0.002%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2527.1 19796.4 5412.54
-0.002% +0.002% -0.006%

Доступное жилье: мошенники обманули астанчан на 80 млн тенге

29.05.2018 13:59   737   0

Органы прокуратуры города Астаны довели до суда два уголовных дела по мошенничеству, расследование которых проводилось более 4-х лет. Общий ущерб по уголовным делам составил 80 млн тенге, обмануты 25 потерпевших, сообщает пресс-служба прокуратуры города Астаны.  

В период с ноября 2014 года, мошенница, являвшаяся сотрудником риэлтерской компании, предлагала клиентам оказать содействие в получении ипотечного кредита в банках второго уровня, с последующим рефинансированием в АО «Жилстройсбербанк». Содействие оценивалось мошенницей в размере $5 тыс. Жертвой обмана стали 11 человек.

Отметим, что при явных доказательствах вины подозреваемой, органом уголовного преследования принимались необоснованные решения о прерывании срока расследования и прекращении производства. Подобные действия привели к тому, что подозреваемая так и не прекратила свои преступные действия, пополняя число обманутых граждан на протяжении всего следствия.

В Казахстане детей за совершениt правонарушений стали меньше лишать свободы...
Согласно статистическим данным в судах Казахстана значительно сократились случаи применения в отношении несовершеннолетних меры пресечения в виде арес...

По указанию прокуратуры подозреваемая была взята под стражу. В феврале 2018 года она приговорена к 3 годам лишения свободы. Иски потерпевших о возмещении ущерба судом удовлетворены.

Нурсултан Назарбаев о коррупции: «Следует решить вопрос зарплаты госслужащих»

Другое уголовное дело также возбуждено в 2014 году по фактам мошенничества, связанного с приобретением жилья. Установлено, что в период с 2013 по 2014 годы в столице развернула свою деятельность группа мошенников, которая ввела в заблуждение 14 потерпевших, обещая оказать им содействие в приобретении жилья по доступной цене.

Материалы по теме

Нурсултан Назарбаев о коррупции: «Следует решить вопрос зарплаты госслужащих»

В Казахстане детей за совершениt правонарушений стали меньше лишать свободы

Минздрав: казахстанцы продолжают платить за «бесплатную» медицину

В Казахстане предлагают разработать Детский кодекс

Казахстан в индексе восприятия коррупции занял 122-е место

Потерпевшие передавали мошенникам крупные суммы, но обещанного так и не получили. В течение 4 лет по данному уголовному делу проходил только один подозреваемый. По указанию прокуратуры района Алматы доказана причастность еще трех соучастников, не установленных ранее органом уголовного преследования. Таким образом, расследованию уголовного дела был дан новый ход.  

Как оказалось, все подозреваемые имели судимость за совершение аналогичных преступлений. В январе 2018 года уголовное дело было направлено в суд и приговором суда от 30 марта т.г., и все четверо виновных осуждены к различным срокам лишения свободы.

Ряд должностных лиц, допустивших недобросовестное отношение к обязанностям и волокиту при расследовании дел, привлечены к дисциплинарной ответственности.  

В Казахстане детей за совершениt правонарушений стали меньше лишать свободы

Высказать свое мнение
Вопрос дня
За последние несколько лет в Казахстане участились скандалы, связанные с низким качеством школьных учебников. Родители в соцсетях демонстрируют как грамматические, так и логические ошибки. Как Вы думаете, с чем это может быть связано?
  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников

  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    119

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    108

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    318

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
    11

Цифра дня
$43,9
млрд
достигла выручка 12 крупнейших инвестбанков мира в I квартале 2018 года
Цитата дня
Встретятся ли США с нами в зале заседаний или они встретятся с нами в ядерном противостоянии, полностью зависит от решения и поведения Соединенных Штатов. В случае, если США оскорбят нашу добрую волю и будут цепляться за незаконные и возмутительные действия, я выдвину предложение нашему высшему руководству пересмотреть саммит КНДР — США.
Чхве Сон Хи
Замминистра иностранных дел КНДР
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное