ДВД Астаны: Никого за голубые шарики задерживать не будут

Отвечая на вопросы журналистов, начальник местной полицейской службы ДВД города Астаны Бакытжан Малыбаев сообщил, что указаний задерживать людей с голубыми шарами нет.

«У нас не все сотрудники идеальны. И, как вы знаете, ранее недопонимание по этим голубым шарам было. А такой установки, чтобы всех задерживать людей с голубыми шарами, никогда не было. Единственное, нужно отметить, что, как вы знаете ДВК признана судом экстремистской организацией, если у людей нет атрибутики этой организации, то зачем их трогать. А что касается случаев задержания, то с личным составом проведены профилактические беседы. И после этого со стороны населения никаких нареканий по этому поводу нету», - заявил Бакытжан Малыбаев.

Спикер добавил, что задержания могли проходить не по причине голубых шаров. «Может этот человек по ориентировке подходит или что-то еще. Знаете, к этому вопросу с разных сторон подходить надо. У каждого гражданина с собой всегда должно быть удостоверение личности, а, может, с собой его не было в это время. Не нужно к этому относиться так, мол «все, полиция забирает».

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Напомним, что в этом году в дни празднования Наурыз на площади у акимата столицы произошел инцидент, когда сотрудники местной полицейской службы задерживали людей с голубыми шариками.