ДВД: Участница ДТП с гибелью внука Сулейменова не скрывалась с места происшествия

Водитель Мухитова, маневр которой привел к гибели внука Олжаса Сулейменова 22 июня, с места происшествия не скрывалась, сообщил заместитель начальника Департамента внутренних дел Астаны Санжар Адилов.

ДТП, в результате которого погиб 26-летний внук Олжаса Сулейменова – Искандер Сулейменов, произошло 22 июня, в Астане, на пересечении улиц Мангилик Ел – Керей Жанибек хандар.

По словам родственников погибшего, аварию могла спровоцировать автомашина, водитель которой скрылся с места происшествия. Однако в четверг на брифинге в ДВД Астаны опровергли информацию о том, что водитель скрылся с места происшествия.

«Водитель Мухитова нарушила правила дорожного движения и допустила столкновение с мотоциклом, водитель Мухитова находилась на месте происшествия, все необходимые следственные действия были проведены с ее участием», - сказал Адилов на брифинге.

По его словам, водитель допустила нарушение при повороте налево – и не уступила дорогу мотоциклу под управлением погибшего, который имел приоритет в движении. При этом представитель руководства ДВД подчеркнул, что нарушения скоростного режима не было со стороны ни нарушителя, ни мотоциклиста.

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«После проведения следственных мероприятий, экспертиз, что можем сказать, что результаты дали отсутствие каких-либо алкогольных, наркотических, психотропных средств (в организме водителя – Къ). В отношении погибшего в тот же день назначена судебно-медицинская экспертиза, ожидаем ее получения», - продолжил он.

В тот же день водитель Мухитова была признана подозреваемой, 27 июня судом № 2 Есильского района избрана мера пресечения в виде залога.

«В ближайшее время мы направим данное уголовное дело для дальнейшего рассмотрения», - сказал Адилов.

Факт ДТП был зафиксирован системами камер наблюдения Центра оперативного управления, как сообщалось ранее, следственные действия проводятся в отношении 29-летней жительницы Астаны, водителя автомашины Hyundai, ход расследования находится на контроле руководства столичного ДВД.