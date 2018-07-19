Единую платформу информационных систем здравоохранения презентовали в Астане

В Астане презентовали национальный проект Платформы интероперабельности информационных систем здравоохранения, одним из компонентов которого является электронный паспорт здоровья, передает корреспондент Kursiv.kz.

Как отметил вице-министр здравоохранения Олжас Абишев, основная задача платформы интероперабельности информационных систем здравоохранения, которая внедряется при поддержке Всемирного банка, это создание единого информационного поля, где будут собраны все данные о пациенте из всех систем в одном месте.

«Они будут привязаны к индивидуальному идентификационному номеру. Это позволяет пациенту обращаться в поликлинику или больницу, не имея с собой амбулаторных записей. Вся информация о его медицинском статусе будет выдаваться в электронном формате, по его ИИН. Сейчас человек носит с собой очень много карт, а ведь некоторые записи по истечению времени могут быть нечитабельными или потеряться. (С внедрением данной системы – «Къ») всё это будет в электронном формате», - пояснил спикер.

По его словам, электронный паспорт здоровья является компонентом этой системы. Здесь есть несколько видов доступа: если пациенты будут иметь доступ к паспорту здоровья, то врачи к другим данным – аналитике, статистике. В электронном паспорте здоровья можно будет увидеть историю болезни, начиная с 2008 года, сведения о том, кто, когда и как лечил, какие препараты назначал, план прививок, когда госпитализировали, были ли ухудшения, улучшения и так далее.

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«У нас есть план мероприятий с местными исполнительными органами, где мы планируем провести несколько поэтапных обучений, как врачебного персонала, так и жителей, чтоб они умели пользоваться всем функционалом новой системы. Мы планируем в конце сентября запустить ее в опытную эксплуатацию», - резюмировал спикер.