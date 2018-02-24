Экс-генпрокурор Узбекистана задержан по подозрении в получении взятки

Бывший генеральный прокурор Узбекистана Рашитжон Кадиров задержан по подозрению во взятке, передает пресс-служба Генпрокуратуры РУ.
Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального прокурора Р. Кадирова по статьям 165, 205, 210 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.
Статьи предусматривают обвинение в вымогательстве, получении взятки и в превышении должностных полномочий.
По сообщению Генпрокуратуры РУ, 23 февраля Р. Кадиров задержан в порядке статьи 221 уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан. В настоящее время ведется следствие.