Экс-ответсекретарь МИД РК Анарбек Карашев взят под арест до 4 августа

Бывший ответсекретарь Министерства иностранных дел Казахстана Анарбек Карашев взят под арест до 4 августа, сообщила пресс-служба суда Астаны.

«Постановлением районного суда № 2 Алматинского района города Астаны от 6 июня 2018 года санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Анарбека Карашева на срок два месяца, то есть, до 4 августа 2018 года», - сказали в пресс-службе суда.

Как сообщалось ранее, бывший ответственный секретарь министерства иностранных дел РК Анарбек Карашев был задержан за получение взятки.

Как рассказал на брифинге официальный представитель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Нурлан Жахин, занимая ответственную государственную должность, Карашев покрывал противоправные действия руководителей подведомственных организаций министерства Сакеновой, Нурикенова и Джумасановой.

За это, по словам Жахина, Карашев на системной основе получал от них незаконные вознаграждения, составившие свыше 10 млн тенге.