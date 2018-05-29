Экс-премьер-министр Серик Ахметов подал ходатайство о смягчении наказания

Бывший премьер-министр Казахстана Серик Ахметов, осужденный за коррупционные преступления, снова обратился в судебные инстанции, передает Sputnik Казахстан.

Серик Ахметов подал ходатайство о смягчении наказания 15 мая в Казыбекбийский районный суд, сообщили в суде Карагандинской области.

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«Но 23 мая он обратился в суд о возвращении данного ходатайства. Данное постановление осужденного на основании его заявления суд возвратил без рассмотрения. 24 мая судья вынес соответствующее постановление», - сообщил пресс-секретарь суда Гульбаршин Житикова.

Причины отзыва ходатайства неизвестны.

Напомним, в 2015 году Серик Ахметов был приговорен к 10 годам колонии общего режима по статьям «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности».

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В 2016 году после рассмотрения апелляционной жалобы суд сократил срок отбывания наказания до 8 лет колонии. Ущерб государству в размере 2,5 млрд тенге Серик Ахметов возместил полностью.

В январе 2017 года из мест лишения свободы от Серика Ахметова в систему уголовно-исправительной системы поступило ходатайство о сокращении срока неотбытой части наказания по амнистии, объявленной к 25-летию Независимости Казахстана. Позже реальный срок отбывания наказания Серику Ахметову был заменен на ограничение свободы.



