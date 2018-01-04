Экс-руководителю «СК-Фармация» продлили арест

Бывшему руководителю компании «СК-Фармация» Максиму Касаткину продлили арест до 15 января.
«Суд №2 Алматинского района Астаны продлил срок содержания под стражей подозреваемого Маскима Касаткина до 15 января 2018 года», - сообщили в пресс-службе столичного суда.
Напомним, Максим Касаткин был задержан 15 сентября 2017 года. В настоящее время правоохранительными органами проводится следствие на законность проведенных в 2015 году закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Сообщается, что Касаткин, лоббируя интересы ТОО «КазСибФармацея», незаконно отклонил заявки конкурентов этой компании в ходе проведения тендерных процедур. При этом, закуп лекарственных средств у ТОО «КазСибФармацея» производился с превышением установленной министерством здравоохранения максимально допустимой оптовой наценки в 15%.