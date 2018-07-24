Эксперт: ЭЦП позволит удаленно заключать договоры и подавать заявления на проведение финансовых операций

В ближайшее время возможности электронной цифровой подписи будут расширены. Такое мнение в кулуарах конференции «Экономика будущего: цифровая трансформация финансового рынка Казахстана» высказал Олжас Кундакбаев, генеральный директор «Подпиши. Онлайн».

По словам спикера, в настоящее время уполномоченные органы работают над проектами, которые позволят существенно расширить возможности ЭЦП.

«Государственные органы сейчас разрабатывают возможность удаленного подписания документов между физическими лицами по продаже квартир или машин. Кроме того, рассматривается возможность удаленной подачи заявлений на проведение финансовых операций в банки. Например, снятия денег с расчетного счета. Все это сейчас в работе, думаю, в ближайшие 2-3 года эти возможности будут продвинуты в нашей стране», - спрогнозировал Кундакбаев.

Портал электронного правительства запущен в РК в 2006 году. За 12 лет работы была сформирована нормативно-правовая база, архитектура и инфраструктура электронного правительства. «Электронная цифровая подпись, которую мы сейчас видим – это файловая подпись. Она будет трансформироваться и дополняться. Государство сейчас работает над этим проектом. Так, государственная программа «Цифровой Казахстан», которую сейчас запустил президент, призвана трансформировать экономику и сделать ее более цифровой и перевести ее в онлайн», - заключил спикер.

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На сегодня в Казахстане выдано свыше 6 млн ЭЦП.