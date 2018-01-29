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Электронный паспорт здоровья должен появиться летом 2018 года

29.01.2018 11:30   1560   0 Автор: Салим САКЕНОВ

Министерство здравоохранения намерено в пилотном режиме запустить электронный паспорт здоровья и личный кабинет пациента в середине 2018 года. Об этом в ходе "правительственного часа" в мажилисе парламента сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов. 

Все информационные системы будут интегрированы на национальном уровне. Передавая ключевую информацию о здоровье пациента в электронный паспорт и единое хранилище данных, с помощью электронного паспорта здоровья, врачи получат доступ к полной информации о состоянии здоровья пациента, его анамнезу, хроническим заболеваниям, принимаемым препаратам. Все ключевые сведения о здоровье человека, независимо от места оказания помощи и информационной системы используемой медицинской организацией, будут собраны в одной структурированной базе. Пациенты также будут иметь доступ к этой информации, электронным услугам, облегчающим доступ к медицинской помощи, и получат возможность оценки деятельности медицинских организаций", - объяснил он. 

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Электронный паспорт здоровья, по видению минздрава, станет "центральным элементом для медицинской информации и сделает возможным национальные цифровые сервисы, такие как электронные направления и электронная профилактика". 

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По словам министра, для достижения целевой модели цифровизации ведутся работы по внедрению интеграционной платформы здравоохранения. Именно на базе этой платформы будут созданы Электронный паспорт здоровья, Личный кабинет пациента и Личный кабинет врача.  

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"Личный кабинет пациента предоставит гражданам онлайн-доступ к информации о состоянии своего здоровья, обеспечит получение необходимой информации об услугах здравоохранения, предоставит возможность получения услуг здравоохранения посредством мобильных технологий. Личный кабинет врача позволит медицинским работникам: взаимодействовать при совместном оказании медицинской помощи; облегчить диагностику и назначение лечения за счет полной картины состояния здоровья пациента; иметь обратную связь с пациентом, мониторинг его состояния в режиме 24/7; получать доступ к рабочему месту с любого устройства вне зависимости от места нахождения", - пояснил Биртанов.

Министр отметил, что в настоящее время в рамках цифровизации здравоохранения в Карагандинской области запущен пилотный проект по внедрению безбумажного ведения медицинской документации. В рамках данного проекта идет поэтапный отказ от бумажных форм. Уже сегодня в организациях здравоохранения Карагандинской области 15 форм ведутся только в электронном формате. Ежемесячно количественно форм растет и концу года их количество планируется довести до 100.

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"С января 2018 года начато внедрение безбумажного ведения медицинской документации в 3 регионах (Акмолинская, Костанайская, ЗКО). В рамках данного проекта так же идет поэтапный отказ от бумажных форм. В июне 2018 года планируется пилотное внедрение интеграционной Платформы, в том числе электронного паспорта здоровья и личного кабинета пациента. До конца года совместно с акиматами планируется обеспечить максимальный охват медицинскими информационными системами", - подчеркнул Биртанов.    

Кроме того, "к концу первого квартала через портал «электронного правительства» будет налажена выдача листов временной нетрудоспособности и справок о нахождении на учете в противотуберкулезных, психоневрологических, наркологических организациях". Также "совместно с АО «Казпочта» будет запущен пилотный проект по доставке бесплатных лекарственных препаратов «до двери».

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