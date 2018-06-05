Елжан Биртанов прокомментировал информацию о сокращении списка бесплатных лекарств

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов опроверг слухи о сокращении списка бесплатных лекарств.

Он заверил, что заболевания, которые планируется исключить из перечня социально значимых, будут включены в перечень заболеваний, требующих особого динамического наблюдения. Министерство планирует определить чёткий перечень таких заболеваний и необходимых бесплатных лекарств.

«Я хотел бы успокоить наших граждан, особенно страдающих хроническими заболеваниями. Наоборот, Министерство здравоохранения хочет усилить роль поликлинического сектора для того, чтобы эти больные находились под надежным наблюдением и получали лекарства (...) Диабет и многие другие важные заболевания будут включены в перечень заболеваний, требующих особого динамического наблюдения. Будут четко оговорены перечень этих заболеваний, количество и кратность диагностических исследований, консультаций, а также перечень бесплатных лекарств, которыми будут эти больные обеспечиваться», - сказал Биртанов в кулуарах заседания Правительства РК.