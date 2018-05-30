ЕНПФ хочет стимулировать самозанятых для накоплений

ЕНПФ разрабатывает концепцию законодательных поправок для привлечения самозанятого населения в пенсионную систему. Об этом на пресс-конференции в Алматы рассказала Сауле Егеубаева, заместитель председателя правления АО «ЕНПФ».

В феврале–апреле сотрудники фонда связались со 117 264 вкладчиками. Все они относятся к числу самозанятых и безработных.

«По итогам телефонных контактов выяснилось, что около половины из количества установленных контактов назвали себя безработными, остальные – самозанятыми, индивидуальными предпринимателями, неофициально трудоустроенными и прочее. Порядка 41% вкладчиков, которые сделали взносы после установления фондом контакта с ними, составляют молодые люди от 18 до 25 лет, порядка 34% - представители возрастной категории от 25 до 40 лет, от 40 до 50 лет – более 14% и более 11% - представители возрастной группы старше 50 лет», - поделилась информацией зампред ЕНПФ.

Министерство труда и социальной защиты населения разработало ряд поправок в законодательства. Принятие парламентом этого документа позволит самозанятым и безработным пользоваться медицинскими услугами и копить на старость.

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«Мы самостоятельно разрабатываем предложения по самозанятым. Эти предложения мы обсуждали на заседаниях Общественного совета. Наши предложения носят стимулирующий, а не обязательный характер. Мы хотим, чтобы самозанятое население в городе и на селе были мотивированы на совершение накоплений», - заключила Сауле Егеубаева.