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ЕНТ-2018: какие новшества ждут выпускников в этом году

18.05.2018 19:15   2583   0

О новшествах ЕНТ-2018 рассказала руководитель Управления образования Алматы Гульнар Ходжабергенова сегодня в ходе брифинга в пресс-центре Алматинского городского филиала партии «Нұр Отан».

По ее словам, в 2018 году «существенных отличий по проведению ЕНТ по сравнению с прошлым годом нет».

«Главное новшество в том, что если ранее выпускники сдавали ЕНТ на казахском и русском языках, то с этого года они получили возможность сдавать его на английском языке», - пояснила Гульнар Ходжабергенова.

Она также проинформировала, что сдавать ЕНТ на английском языке на сегодня по Казахстану изъявили желание 146 человек, в том числе шесть выпускников в Алматы - это пять учеников международной школы Galaxy и один – школы Helen Doron-Almaty.

Кроме того, новшество коснулось отличников. При распределении госгрантов в вузах страны знак «Алтын белгі» приравнен к простому аттестату.

Глава Управления образования Алматы: Гуляний для выпускников школ не будет ...
15 июня днем алматинские выпускники получат аттестаты о среднем образовании в торжественной обстановке в своих школах. Однако гуляния на лимузинах, вы...

«В прошлом году при распределении образовательных грантов были недовольства со стороны обладателей знака «Алтын белгі». В этом году внесены изменения. Теперь обладатели знака «Алтын белгі» не имеют преимуществ при распределении государственных гранатов. Имеют преимущества лишь в том случае, если у них балл выше. При равных условиях они могут воспользоваться своим статусом. Но если обладатель знака «Алтын белгі» набрал на ЕНТ меньшее количество баллов, чем выпускник, который имеет простой аттестат, то тогда никаких льгот и привилегий не будет», - подчеркнула руководитель управления.

3,5 млрд людей в мире живут на $2 в день

Отметим, в 2018 году школы Алматы завершают порядка 9000 выпускников. Из них изъявили желание сдавать ЕНТ около 81% абитуриентов.

Как сообщалось ранее, 15 июня алматинские выпускники получат аттестаты о среднем образовании в торжественной обстановке в своих школах. Однако гуляния на лимузинах, выпускные в ресторанах и дорогие наряды будут запрещены.

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