Еще один Арбат предлагают создать в Астане

В столице Казахстана предлагают создать креативные кластеры. Об этом заявил руководитель столичного управления инвестиций и развития Алишер Абдыкадыров на форуме «Астана - 20 лет развития и инноваций», сообщает Elorda.info.

Такое креативное пространство, как Арбат, может появиться на базе дворца «Жастар».

Креативные кластеры могут появиться на территории ЭКСПО и Водно-Зеленого бульвара. На правом берегу креативные пространства могут появиться на базе Дворца «Жастар», с развитием пешеходной зоны до улицы Омарова.

«Там будет организован молодежный Арбат и открытые креативные пространства. Здесь будем в ближайшее время объявлять открытый конкурс идей и в последующем этот проект будет организован по проекту ГЧП», - сообщил Алишер Абдыкадыров.