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Еще один Арбат предлагают создать в Астане

26.01.2018 18:06   1735   0

В столице Казахстана предлагают создать креативные кластеры. Об этом заявил руководитель столичного управления инвестиций и развития Алишер Абдыкадыров на  форуме «Астана - 20 лет развития и инноваций», сообщает Elorda.info.

Такое креативное пространство, как Арбат, может появиться на базе дворца «Жастар».

Креативные кластеры могут появиться на территории ЭКСПО и Водно-Зеленого бульвара. На правом берегу креативные пространства могут появиться на базе Дворца «Жастар», с развитием пешеходной зоны до улицы Омарова.

«Там будет организован молодежный Арбат и открытые креативные пространства. Здесь будем в ближайшее время объявлять открытый конкурс идей и в последующем этот проект будет организован по проекту ГЧП», - сообщил Алишер Абдыкадыров.

 

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в 11
раз выше
вероятность погибнуть в ДТП в Казахстане, чем в Норвегии, согласно данным Всемирного Банка
Цитата дня
Мы считаем , что промежуточные цели, которые мы перед собой ставили, мы достигли. Тем не менее, процесс снятия обременения на активы Национального фонда, он еще продолжается
Данияр Акишев
председатель Национального банка Республики Казахстан
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