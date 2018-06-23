Габидулла Абдрахимов: «Зарплаты сотрудников акимата Шымкента станут выше»

Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов пообещал, что заработные платы сотрудников акимата с обретением городом статуса республиканского значения станут выше. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В связи с обретением нового статуса зарплаты сотрудников акимата станут выше. Я думаю, эта новость обрадует ваши семьи. А после того, как будут созданы управления, мы объявим конкурс. Участвуйте во всех конкурсах на занятие той или иной должности. Мы готовы брать на работу лучших из лучших», - сказал Габидулла Абдрахимов.

Такое заявление аким сделал на торжественном мероприятии, посвященном Дню государственного служащего.

Комментируя обретение Шымкентом нового статуса, он подчеркнул, что «новый статус – это не только огромные возможности, но прежде всего - огромная ответственность, которая лежит на плечах всех горожан».

«Наша задача довести Шымкент до уровня Алматы и Астаны. Я уверен, если мы все будем работать как одна семья, то у нас это обязательно получится», - отметил градоначальник.

Напомним, 20 июня Нурсултан Назарбаев назначил Абдрахимова Габидуллу Рахматуллаевича акимом города Шымкент.

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Фото: из открытых источников