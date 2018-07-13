Где можно отдохнуть в Казахстане?

Боровое – это где-то между Кокшетау и Астаной - Боровое

Жанболат Мамышев

Столичный турист по-прежнему любит ездить отдыхать в Боровое. Как правило, это туры выходного дня, когда компании молодых людей или семьи едут в озерный край. Аналогично поступают и различные фирмы, организуя выезды для своих сотрудников.

Попасть в Боровое из Астаны можно на электричках, автобусах или в автомобиле, но по единственному платному автобану в стране. И это создает ряд сложностей. В жаркие дни количество туристов из Астаны в Боровое резко увеличивается, что приводит к пробкам на выезде с автобана возле города Щучинск. В таких случаях можно простоять в очереди около часа, чтобы оплатить проезд. Поэтому лучше пополнить счет в АО «НК «КазАвтоЖол» через терминалы Qiwi или банковские сервисы по госномеру автомобиля заранее. Тогда вы сможете выехать с автобана практически без задержек и очередей.

Отличие между курортом Боровое советского разлива и сегодняшнего в том, что теперь значительные площади песчаных и каменистых пляжей озера разделены между разными предпринимателями. Речь идет как о пляжах, прилегающих к территориям отелей, так и просто о прибрежной песчаной полосе на въезде в поселок. В результате бесплатный пляж у озера резко сократился, поэтому если вы пойдете на пляж из центра поселка, то можете сначала выйти на череду платных пляжей. Где-то между ними будут попадаться и бесплатные кусочки. Стоимость входа на песчаный пляж составляет в среднем 1000 тенге. К стандартной опции некоторые предприниматели добавляют возможность аренды лежаков, полотенец и т.д. Само качество песка или камней ничем не будет отличаться от бесплатных пляжей. В нескольких местах можно взять напрокат катамаран, лодку или небольшой катер за 2500-5000 тенге за полчаса. По побережью курсируют люди, предлагающие вареную кукурузу, раков и другие продукты, а за оставшейся на берегу едой охотятся чайки.

Биртанов: «Лекарствами будут обеспечены все граждане, нуждающиеся в лечении»

Что касается возможности ночлега, то тут выбор богатый - по вкусу и размеру кошелька. Можно найти подходящие варианты непосредственно в поселке – сразу за дорожным кольцом, по пути из Щучинска в Боровое, стоят люди с соответствующими табличками в руках. Наиболее популярна аренда квартиры в поселке Боровое или так называемого «домика» - строение на 2-4 человек, недалеко от озера. Стоимость аренды стартует в обычную погоду с 8-9 тыс. тенге в сутки и выше. В жаркие дни, когда идет наплыв клиентов из Астаны, цена может возрастать. Поэтому при большом притоке клиентов туристы начинают искать варианты дальше от озера. При наличии автомобиля можно арендовать коттедж или деревянный «домик» в нескольких километрах от озера ближе к опушке леса. К примеру, коттедж из 6 комнат можно арендовать за 60 тыс. тенге. Домики возле этого коттеджа хозяева предложат за 12500 тенге в сутки. В стоимость войдет небольшой бассейн во дворе, несколько подержанных велосипедов, баскетбольное кольцо и волейбольная площадка, стол для настольного тенниса, летняя беседка и т.д. Если вы предпочитаете более комфортные условия проживания, то можно выбрать Rixos Боровое, где стандартный двухместный номер с завтраком обойдется в 52 тыс. тенге в сутки.

Продолжительность жизни казахстанцев увеличилась на 6 лет

Однако самый желанный арендатор для местных это совсем не астанчане, а россияне. Омичи, тюменцы, новосибирцы и другие сибиряки традиционно приезжают на своих автомобилях на курорт. При аренде на 2-3 недели, сутки им обходятся дешевле, а владельцы сдаваемых помещений избавляются от необходимости каждый день выходить на дорогу в поисках клиентов. Правда в этом сезоне местные жалуются на недостаток россиян.

Помимо обычного купания и загорания на пляжах туристы могут попробовать сбор ягод и грибов в лесу, а также восхождение на самую высокую гору Синюху – 947 метров над уровнем моря или менее высокие вершины. Однако для этого нужно будет оплатить вход в национальный парк – 0,1 МРП или 240,5 тенге с одного человека. При проезде на автомобиле плата берется с каждого человека в салоне. Парковки в поселке как платные, так и бесплатные. Также во многих местах курорта сдаются в аренду велосипеды, на которых также можно въехать непосредственно на территорию нацпарка и погонять по холмистым серпантинам. Кроме того, можно попробовать покататься на лошадях. Небольшой круг для детей будет стоить 1000 тенге, поездка в лесу в течение порядка 30 минут – 2500 тенге с человека.

Жакип Асанов: «В шаблоне судебных решений убрали слово «совесть» - а надо было оставить»

Стоит отметить, что в центре поселка Боровое начинается строительство нового микрорайона. На курорте реализуется так называемая программа four seasons, целью которой является круглогодичная загрузка Борового. Проблема в том, что теплые дни на курорте совокупно могут составлять менее двух месяцев, за которые владельцы квартир, домиков и отелей должны заработать на все 12 месяцев. А вот снежный покров в Боровом лежит примерно с ноября по апрель. Поэтому власти активно пытаются раскрутить зимний туризм. Для этого туристов завлекают не первый год в так называемую «Казахстанскую Лапландию», где катают их на санях с оленьей упряжкой.

Внутренний туризм – свободная ниша для предпринимательства - Атырау

Тамара СУХОМЛИНОВА

В Атырауской области немало объектов, привлекательных для туристов дальнего и ближнего зарубежья. Но затрагивая тему развития внутреннего туризма в регионе, можно сказать, что пациент скорее мертв, чем жив. Туризм в Атырауской области развивается медленно и то и дело упирается в ряд проблем.

В список памятников истории и культуры местного значения Атырауской области включено 22 объекта, 7 из которых располагаются в старой части города. И большинство из них, увы, находятся в удручающем состоянии. Деньги из бюджета на их реставрацию не выделялись ни разу. А подготовленная несколько лет назад проектно-сметная документация на проведение реставрационных работ исторически важной части города показала, что средств на сохранение ветхих зданий нужно немало. Так что сохранение объектов истории города отложено, по всей вероятности, в долгий ящик.

Среди многочисленных популярных объектов, находящихся в бескрайних атырауских степях, по посещаемости можно выделить – древнее городище Сарайшык, мавзолей великого казахского поэта Махамбета Утемисова, некрополь Ак мечеть, где захоронены родители Беккет ата, археологический памятник эпохи сарматов Иманкара, курган Аралтобе, где был обнаружен «Золотой человек», «Ушкан-ата» и «Кулшан-ата». Привлекательны и природные достопримечательности: Солёное озеро в Индерском районе, не исследовавшееся учеными, но, по мнению местных жителей, обладающее целебными свойствами, поражающие своей бескрайностью песчаные барханы Нарына, плато Актолагай и Аккергешен в Жылыойском районе, где буквально под ногами можно обнаружить окаменелые останки древнейших форм моллюсков, беспозвоночных рыб, рептилий и зубы акул. К сожалению, желающие посетить эти уникальные по своему характеру места, вынуждены добираться туда самостоятельно.

Удивительно, но при наличии стольких исторических и природных достопримечательностей в Атырау развитием местного туризма занимается лишь одна турфирма. И маршруты с целью привлечения туристов ее менеджерам приходится разрабатывать буквально с нуля.

«Безусловно, для развития внутреннего туризма у Атырауской области достаточно большие потенциал и возможности. С учетом деятельности в регионе большого количества иностранных компаний, потенциальных туристов из числа граждан других государств у нас хватает, но тем не менее мы столкнулись с рядом проблем», - делится директор туркомпании «Планета.kz» Роза Бекенова, - «Так, к примеру, у иностранных граждан живой интерес вызывает история региона и соответственно старая часть города. Но старый город с богатейшей историей находится в ужасном запустении, на узких улицах отсутствуют пешеходные тротуары. Увидев реалии этой части города, туристы задают резонный и неприятный вопрос - почему мы так относимся к своей истории? Иной раз и не знаешь, что ответить».

По словам эксперта, вопрос о сохранении старых купеческих домов поднимался не раз. Да и идей по сохранению старых объектов тоже было озвучено немало. «К примеру, предприимчивые бизнесмены, выкупив это ветхое жилье у нынешних владельцев, могли бы устроить в них уютные гостевые дома, восстановив быт жителей старого Гурьева. Современные туристы пресытились комфортом пятизвездочных отелей, сейчас люди всё больше тяготеют к простоте и возможности прикоснуться к истории и этнике. Но пока, как мы видим, желающих заняться этим, нет», - рассказала Роза Бекенова.

В тоже время, по ее словам, иностранным гостям крайне интересно прикоснуться к традициям и быту казахского народа.

«В крестьянских хозяйствах для них много всего интересного. Посмотреть, как доят верблюдов, поучаствовать в приготовлении несложных национальных блюд. Мы организовывали подобные поездки для иностранцев, в них они познакомились с правилами рассадки гостей за дастарханом, увидели своими глазами, как традиционно разделывается голова барана, приняли участие в мастер-классе по приготовлению тандырных лепешек. И были в большом восторге от этой поездки. Это здорово, естественно. Но на деле оказалось сложным объяснить сельским жителям, что в череде хозяйственных забот можно организовать на постоянной основе и прием туристов, заработав при этом пусть небольшие деньги» - говорит Роза Бекенова.

Что касается организации поездок к историческим и природным достопримечательностям, то основная сложность кроется в отсутствии какой бы то ни было инфраструктуры. «Необходимо привлекать знающих местность проводников. Прорабатывать возможности размещения туристов. Надо понимать, что мы всего лишь туристическая фирма, готовая разрабатывать интересные маршруты и привлекать туристов. Инициатива в первую очередь должна исходить от предпринимателей, желающих основывать эту, на сегодняшний день свободную, нишу. Пока заинтересованности с их стороны, увы, не наблюдается», - заключила Бекенова.

От Кобланды батыра до могилы Абилкайыр хана - Актобе

Амина СУЛЕЙМЕНОВА

Год от года увеличивается количество туристов, которые интересуются природными и историческими памятниками Актюбинской области. Среди популярных туров - поездка к мавзолею Кобланды батыра и к могиле хана Младшего жуза Абилкайыра.

Актюбинский регион богат памятниками истории, захоронениями известных личностей казахского ханства. Среди самых известных из них - могила хана младшего Жуза Абилкайыра, который захоронен в Айтекебийском районе Актюбинской области, и знаменитого батыра эпоса «Кобланды», мавзолей которого находится в поселке Жиренкопа в Хобдинском районе.

До сих пор не все казахи знают, что главный герой эпоса «Кобланды» был реальным человеком, и похоронен на территории нынешней Актюбинской области. Каракыпчак Кобланды жил на территории Хобдинского района еще до создания казахского ханства. Возможно в его честь назван районный центр поселок Кобда, сам район, река Хобда, сохранились и памятные места, например камень, где точил свой меч батыр Кобланды. Кроме того родом из Хобдинского района одна из двух женщин казашек героев Советского союза Алия Молдагулова.

Как рассказала директор компании туроператора «Зеретур» Ботагоз Крамбаева, однодневный тур на мемориал Кобланды батыра стоит 7 тысяч тенге на человека при сборе группы. Мавзолей находится в 3 часах езды на машине от Актобе.

«Однодневный тур на мавзолей Кобланды батыра обычно включает в себя посещение патриотического центра Алии Молдагуловой, аул Алии, мавзолей Абат Байтак и сам мавзолей батыра. Однако есть и отдельные туры только на Кобланды батыра в поселок Жиренкопа.

Специально из Алматы к нам приезжал потомок Кобланды батыра в 23 поколении со своими детьми. Мужчина зергер - занимается производством казахских ювелирных украшений, живет в Алматы, родом из нашей области. Он привез в Актобе своих детей, которые учились за рубежом. Они побывали на могиле своего прадеда батыра, а во второй день посетили красивые места в Каргалинском районе и остались довольны увиденным», - говорит Б.Крамбаева.

Еще один не менее интересный тур - мавзолей Абилкайыр хана в Айтекебийском районе, который находится у границу с Костанайской областью. Как известно учеными был исследован средневековый некрополь «Хан моласы». На научной основе путем исследования ДНК потомков хана и найденных останков было доказано, что это и есть могила хана Младшего жуза. Здесь в последствии был открыт мемориальный комплекс, состоящий из мавзолея и памятного знака. Знак представляет собой высокий стилобат, поднятый над землей, из центра которого гордо взмывают три стелы-знамени, покрытые тамгами казахских родов. Такая концепция по мнению автора памятника Бека Ибраева, отражает деятельность хана Абилкайыра по объединению казахских жузов в условиях войны с джунгарами.

«Турмаршрут был разработан несколько лет назад. На днях мы побывали в Айтекебийском районе, хотим популяризовать турмаршрут «Хан Абикайыр: полководец, правитель, политик» и агротуризм. Но дорога на могилу хана довольно утомительная, поэтому лучше ехать туда на 2 дня, можно не спеша осмотреться, посетить по дороге могилу сестры Кенесары хана Бопай ханым. Ночевать можно у местных жителей, к примеру мы договорились с главой местного крестьянского хозяйства, чтобы он принимал гостей. Стоимость подобного тура составит от 25 тысяч тенге на человека, сюда входит транспорт, страховка, экскурсии и питание», - отметила директор турагенства.

Составлен список наиболее красивых и интересных мест Актюбинской области. Это мавзолеи Кобланды батыра, Абилкайыр хана, меловые горы Актолагай, международный стратотип Айдарлыаша в Иргизском районе, долина древних вулканов, петроглифы Толеу Булак и заповедник Оркаш, край хрустальных озер Каргалинского района, метеоритный кратер Жаманшин Иргизского района и Иргиз-Торгаский резерват, Кокжарская ярмарка, волчий водопад и заповедник Эбита Каргалинского района.

Придет ли цивилизация на Сибинские озера? - ВКО

Антон СЕРГИЕНКО, фото автора

Государство вкладывает миллиарды тенге в развитие инфраструктуры, а бизнес предпочитает оставаться в стороне.

Одно из самых популярных туристских направлений Восточно-Казахстанской области – Сибинские озера. Система из пяти водоемов с чистейшей водой, окруженных гранитными горами, расположена в 80 километрах от города Усть-Каменогорска. Каждое озеро имеет свое название – Садырколь, Торткара, Шалкар, Коржинколь и Караколь, но в обиходе их обычно называют по номерам: 1, 2, 3, 4 и 5-е соответственно.

Массовый туризм развит лишь на 2, 3 и 4-м озерах. И летом здесь не протолкнуться. По официальным данным, в течение сезона озера посещают десятки тысяч человек. Между тем сервис на базах отдыха и на имеющихся пляжах оставляет желать лучшего. Туалеты на улице, отсутствие точек общепита и мусор на берегу – вполне обычное явление. Но два года назад за счет областного бюджета была отремонтирована автомобильная дорога от Усть-Каменогорска до Сибинских озер. На эти цели потратили около миллиарда тенге. Еще 80 млн вложили в создание первого в регионе муниципального пляжа на озере Шалкар.

«Результат прошлого года показал, что пляж очень востребован, в прошлом году его посетили свыше 20 тыс. человек, в этом году ожидаем роста еще на 20–30%, потому что многие желают здесь отдыхать из Усть-Каменогорска и Семея», – говорит аким Уланского района ВКО Нурымбет Сактаганов.

От Усть-Каменогорска до 3-го озера (Шалкар) летом ходит регулярный рейс. Стоимость билета в одну сторону – 1200 тенге. Добраться до 2-го и 4-го озер можно только на личном автомобиле или на такси. Стоимость поездки на частном извозчике – от 5 до 9 тыс. тенге.

К слову, бизнесмены в отличие от государства существенных инвестиций в развитие сервиса пока не вкладывают. Лишь на 4-м озере постепенно создают базу отдыха, которая будет сочетать в себе сразу несколько направлений, среди которых пеший туризм, скалолазание, экстремальный парк и отдых на воде. На остальных базах предпочитают довольствоваться тем уровнем быта, который был создан много лет назад. Цены на домики у Сибинских озер в зависимости от наплыва отдыхающих варьируются от 10 до 20 тыс. тенге в сутки. Однако нужно быть готовым к тому, что своим досугом отдыхающим придется заниматься самим. Никаких развлечений на побережье не предусмотрено, люди предоставлены сами себе.

Не нужен и берег турецкий - ВКО

Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ

Лето в разгаре, а значит, десятки тысяч туристов приехали на побережье целебного озера Алаколь, которое становится все более популярным, причем не только среди отдыхающих, но и среди представителей государственной власти.

В прошлом году на благоустройство берегов Алаколя было выделено 2 млрд тенге. В результате появились: выложенная брусчаткой набережная – так называемый Арбат, сразу ставший местной достопримечательностью, открылись кафе и бары, магазинчики и зоны отдыха для детей. Все это удалось сделать в 2017 году, когда, по самым приблизительным подсчетам, жемчужину Восточного Казахстана посетило около 500 тыс. человек. В этом сезоне ожидается еще больше гостей, а потому и работа по благоустройству побережья продолжается.

Известно, уже выделен 1 млрд 380 млн тенге на развитие туристической зоны. На эти средства планируется возвести волнорезы, которые будут препятствовать дальнейшему размытию береговой линии, продолжить расширение набережной, привести к единому стилю торговые павильоны, навести порядок на базах отдыха, в том числе в плане соблюдения пожарной и санитарной безопасности, а также разобраться с реальными доходами и налогообложением предпринимателей, которые занимаются бизнесом на побережье.

«Вы заработали в прошлом году 1,8 млрд тенге, а налогов заплатили всего 24 млн, – сказал на одной из встреч с предпринимателями Даниал Ахметов. – Но при этом вы требуете, чтобы за бюджетный счет была благоустроена прибрежная зона. В этом году будем строже контролировать доходы, которые приносят туристы нашим бизнесменам».

Из новшеств, которые внедрены в этом сезоне, в первую очередь следует отметить поезд, который курсирует от Усть-Каменогорска до станции в Жаланашколе и обратно, а также туристский информационный центр TOURIST INFO, где отдыхающие смогут получить справочную и консультативную помощь по побережью, базам отдыха и местным достопримечательностям.

Что касается степени комфорта и стоимости отдыха, то здесь, как говорится, дело предпочтений и финансовых возможностей самих туристов. Стоимость номеров варьируется от 1800 тенге в сутки с человека до 30 тыс. и выше. Все зависит от наличия удобств в номере.

Огромное значение имеет месяц пребывания. В июле цены на все услуги, проживание в разы выше, чем в июне и августе.

«Мертвые души» Бухтармы - ВКО

Елизавета ХОЛОДОВА

На побережье Бухтарминского водохранилища, которое считается перспективной туристической зоной востока, работают 119 крупных и средних баз отдыха. По данным местных властей, ежегодно сюда приезжают 370–430 тыс. отдыхающих. Но большинство из них попадают в разряд «мертвых душ», что помогает владельцам туробъектов экономить на налогах.

Бухтарминское водохранилище занимает площадь 5490 кв. км, является самым большим в Казахстане и входит в пятерку крупнейших в мире. Туристов, среди которых немало и иностранцев, привлекает сюда богатая природа казахстанского Алтая.

Непрерывный многотысячный турпоток, по подсчетам экономистов, должен ежегодно приносить казне Зыряновского района, где располагается большая часть баз, сотни миллионов тенге. Но пока налоговые поступления от объектов туристической деятельности по данным местного акимата составляют около 20 млн тенге.

«Статистические данные занижены не в 2–3, а в 5 раз! Налицо большой теневой сектор. Многие места размещения просто не сдают в статотчеты, что негативно влияет на перспективу благоустройства побережья», - отметил «Къ» заместитель руководителя управления туризма и внешних связей ВКО Марат Кабаков.

В этой связи в ВКО создана постоянно действующая рабочая группа в сфере туризма. И уже есть первые результаты. По официальным данным, в прошлом году на побережье работали 93 базы. Но комиссия выявила 119 только крупных и средних туристических объектов.

«С 90-х годов было выделено 565 участков для строительства баз отдыха, – поясняет руководитель отдела туризма Зыряновского района Вячеслав Князев. – 411 из них застроены, но как туробъекты не зарегистрированы».

Отдельная история – частные домики отдыха. Для их строительства с 1991 по 2003 год выделили около 4 тыс. участков. Сегодня на побережье свыше 14 тыс. строений. Кстати, в последние годы в ВКО действует мораторий на выделение земель в районе водохранилища.

Существенно сэкономить на налогах позволяет не только система «мертвых душ», но и сокрытие услуг, оказываемых на базах. Один из способов борьбы с теневым сектором – внедрение на базах отдыха системы безналичного расчета. Но пока качество интернета тормозит этот процесс.

Терисакканская весна - Жезказган

Юлия ПУЛИНА

Ежегодный этнофестиваль «Терисакканская весна», первый в истории края международный этнофестиваль «Жезкиiк», строительство визит-центра и этноаула, развитие инфраструктуры в поселке. Это то, что делается для развития туризма в регионе.

В засушливом Жезказганском регионе поселок Улытау представляет собой своеобразный зеленый оазис с березами и ручьями. Это место издревле считается жемчужиной Сарыарки. Самые почитаемые и посещаемые места для туристов и паломников – мавзолеи Жошыхана и Алашахана, памятник Асан Кайгы, родник Ем булак, вершина Аулиетау, пещера Заратуштры, долина древней металлургии, ханская ставка «Хан ордасы», плита Хромого Тимура на сопке Алтыншокы и галерея петроглифов в Теректы Аулие.

Сегодня при содействии областного департамента культуры проводятся мероприятия по благоустройству, археологические и реставрационные работы на некоторых памятниках истории, таких как Дуылгалинская мечеть, Аяккамыр, Домбауыл, Теректы аулие, Жошыхан, Алашахан, Ерден, мазара Дузен, городище Баскамыр. Ремонтируются дороги по направлениям к мавзолеям Жошыхана и Алашахана. Установлены новые памятники – Монумент единства народов Казахстана и памятник Асан Кайгы, построены аллея и парк отдыха, часть из них – за счет спонсорских средств. Ведутся работы по ремонту дорог к мавзолеям Жошыхана и Алашахана.

Директор национального историко-культурного и природного заповедника-музея «Улытау» Бактияр Кожахметов, как один из организаторов, по праву гордится этнофестивалем «Терисакканская весна». Уникальное мероприятие, посвященное древним праздничным обрядам коневодов, впервые было представлено в мае 2012 года и с тех пор стало ежегодным. Основные задачи – ознакомить гостей и туристов с традициями номадов, а также установить контакты с отечественными и зарубежными туроператорами.

С 11 по 15 июля 2018 года в Улытау планируется проведение международного фольклорного фестиваля «Жезкиік». Основная цель фестиваля – сохранение культурного наследия Казахстана, пропаганда фольклорной и классической музыки, развитие, популяризация туристического кластера и сакральных мест Улытауского региона. Мероприятие такого масштаба будет проводиться в Жезказганском регионе впервые за всю историю края.

Фото: Бактияр КОЖАХМЕТОВ

Работа над ошибками - Жамбылская область

Людмила МЕЛЬНИК

В Жамбылской области имеется множество культурно-исторических объектов, о которых написано немало научных трудов. Легенды об исторических личностях веками передаются из уст в уста. И уже в наши дни археологи продолжают делать сенсационные открытия. Казалось бы, в области от туристов не должно быть отбоя, но на деле все обстоит не самым лучшим образом.

К развитию туристического кластера в регионе приступили более десяти лет назад. За это время руководством области проведена определенная работа: намечены наиболее интересные историко-культурные объекты, разработаны туристические направления, предприняты попытки создания инфраструктуры. Но все эти усилия уже долгое время не приносят ожидаемого эффекта.

О том, как намерено работать новое управление, его руководитель Карлыгаш Аралбекова рассказывает охотно. По ее словам, в настоящее время уже разработаны туристические маршруты, способные заинтересовать самых искушенных любителей этого вида досуга. К услугам гостей будут конные прогулки, национальная кухня с парным молоком, кумысом, выступлениями этнографических коллективов, рыбалка и охота.

Работа в этом направлении уже началась в Меркенском районе. За счет республиканского бюджета провели обучение местных предпринимателей. В следующем году планируется обучить бизнесменов в Жамбылском и Жуалынском районах, в 2020 году – в Кордайском и Т. Рыскулова районах. Еще планируется улучшить облик культурно-исторических памятников и объектов, большинство из которых не соответствуют современным требованиям комфортного пребывания туристов.

Если же говорить об объектах, которые могут посетить гости древнего Тараза, то малый туристический маршрут занимает от силы один день. Он включает в себя знаменитые мавзолеи Карахана, Айша биби и Бабаджи ханум, комплекс Тектурмас, музей под открытым небом «Коне Тараз» и областной историко-краеведческий музей.

В настоящее время в Жуалынском районе началось строительство горнолыжной базы «Каралма». В окрестностях села Терс археологи приступили к исследовательским работам по изучению городища Баркуаб. А еще Жамбылская область богата природными красотами, но туристические маршруты по горным ущельям и заповедным местам пока доступны лишь любителям-энтузиастам.

Фото: Виктор БАРБАШ

Все, что душе угодно - Семей

Екатерина ГУЛЯЕВА

Обилие музеев, библиотек, сохранившаяся историческая часть города, множество исторически значимых и сакральных мест, возможности экологического и даже экстремального туризма – вот далеко неполный список направлений, по которым сейчас в регионе развивается туристическая индустрия.

Самыми популярными в Семее были и остаются туристические маршруты, связанные с жизнью и творчеством великих писателей и мыслителей Казахстана. Практически каждый день множество туристических групп выезжают в Абайский район по памятным местам Абая, Шакарима и Мухтара Ауэзова. При этом стоимость экскурсии всего 1000 тенге с человека.

В список «Сакрального Казахстана» вошли еще несколько объектов, которые стоит увидеть собственными глазами. Это пещера Коныр-Аулие и памятник «Енлик-Кебек», литературно-мемориальный дом-музей Ф.М. Достоевского, музей «Алаш Арыстары» и мемориальный комплекс «Сильнее смерти», посвященный жертвам испытаний ядерного оружия на Семипалатинском ядерном полигоне.

Большинство из этих объектов находятся вблизи друг от друга. И при желании можно их посетить всего за несколько часов неспешной пешей прогулки.

Гораздо хуже в регионе обстоят дела с индустрией оздоровительного отдыха. Есть профилактории «Строитель» в сосновом бору и «Шульбинский» на берегу Шульбинского водохранилища. Однако сервис в них как будто застыл на отметке 80-х годов прошлого века. Зато цены вполне себе демократические: от 2 до 7 тыс. тенге в сутки за номер.

Совсем беда и с базой отдыха «Нурсултан» - единственной, официально работающей на побережье Шульбинского водохранилища. Дело в том, что в деревянных домиках на 4 человека, нет ни электричества, ни питьевой воды. И домик этот можно арендовать за 5 тыс. тенге в сутки.

Впрочем, есть и вполне цивилизованные базы отдыха с массой развлечений и даже собственным бассейном. Например, в базе отдыха «Елимай» возле Святого ключа помимо прогулок по ленточному сосновому бору предлагают ряд медицинских и оздоровительных услуг. Стоит дневное пребывание на базе для взрослых 3500, для детей – 2500 тенге. Если есть желание остаться на несколько дней, то можно снять в аренду домики со всеми удобствами за 7500 тенге в сутки для взрослых и 5500 тенге – для детей.

На пересечении дорог - Туркестанская область

Ирина ГАЛУШКО

Большие надежды в продвижении казахстанского турпродукта на мировой рынок возлагаются на Туркестанскую область – край, богатый историческими памятниками и живописными природными маршрутами.

На юге есть на что посмотреть. Около сотни разработанных маршрутов – культурно-познавательных и паломнических, экологических и охотничьих, горных и ландшафтных – способны удовлетворить требования самого взыскательного туриста. Для эффективного развития туризма в области разработаны специальные якорные проекты, позволяющие показать путешественникам богатую историю и красоту первозданных уголков природы. Регион расположен на пересечении дорог, соединяющих Центральную Азию, Ближний Восток и Европу. В результате развивается экспортная и пограничная торговля, растет туристическая привлекательность и с каждым годом увеличивается количество туристов.

По мнению работающих в туристической отрасли экспертов, чтобы успешно развивать кластер «Возрождение Великого шелкового пути», нужны тесные контакты со странами-соседями. Местом притяжения туристов и любителей древностей в ближайшие годы должно стать и древнее городище Шымкент – во всяком случае, так планируют в регионе. Это один из ключевых археологических памятников нового города республиканского значения. Шымкент – один из немногих городов Казахстана, сохранивший историческое ядро. Древнее городище с одноименным названием расположено в самом центре современного Шымкента и на сегодняшний день занимает порядка 4,5 га.

По мнению историков, городище Шымкент с его средневековой крепостью при полной реставрации может стать крупным туристическим объектом по маршруту Великого шелкового пути. Вместе с архитекторами они предлагают воссоздать городскую цитадель, представив ее в таком виде, в каком она запечатлена на рисунках и гравюрах XIX века.

«Мы предлагаем восстановить стены цитадели, как это было сделано в Туркестане, – информирует один из разработчиков проекта архитектор Бахытжан Аширбаев. – Укрепления будут воссозданы в том виде, в каком они были когда-то в древности. Стены шириной шесть метров станут прогулочной зоной и смотровой площадкой, ведь городище расположено на одной из самых высоких точек города, с которой Шымкент видно как на ладони».