Где школьники будут проводить лето, рассказали в МОН РК

С 1 июня 1,5 млн из 2,8 млн казахстанских детей отдохнут в период летних каникул в пришкольных лагерях. Об этом рассказал министр образования и науки Ерлан Сагадиев на заседании правительства 29 мая.

«В текущем году из 2,815 млн учащихся 1-10 классов оздоровление будет охвачено 2,698 млн детей. Это по сравнению с прошлым годом больше на 120 тысяч детей. Также с 1 июня с охватом около 1,5 миллионов детей начнут работу 12,5 тысяч пришкольных лагерей», - сказал Ерлан Сагадиев.

В течение лета будут действовать около 2 тыс. палаточных и спортивных юрточных лагерей. Кроме того, во всех дворовых клубах и организациях образования будут работать секции, клубы и кружки с охватом более 2,5 млн детей.