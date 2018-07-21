Геннадий Головкин прилетел на гражданскую панихиду по Денису Тену

Из Лос-Анджелеса на гражданскую панихиду прибыл Геннадий Головкин, передаёт МИА «Казинформ».

На панихиде присутствует Геннадий Головкин, прервавший свой тренировочный лагерь перед боем с Саулем Альваресом. Гражданская панихида проходит во дворце спорта имени Балуана Шолака. Почти вся арена дворца спорта заполнена людьми, которые пришли проститься с Денисом Теном.

Люди начали собираться у входа Дворца спорта с 7 утра. Сотни людей пришли с цветами, чтобы почтить память великого фигуриста и гордость Казахстана.

Гражданская панихида по Тену началась в 10:00 утра. После его похоронят на кладбище в поселке Дружба.

Напомним, 19 июля на пересечении улиц Байсеитовой и Курмангазы неизвестные нанесли ножевые ранения Денису Тену. Он побежал за преступниками, которые в этот момент снимали зеркала с его автомобиля. Во время борьбы преступники нанесли спортсмену несколько ножевых ранений и бросили. Денис Тен скончался в больнице от большой потери крови.

Алматинцы пришли проститься с Денисом Теном

Фото: Офелия Жакаева