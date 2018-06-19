Генпрокуратура опровергла задержание машиниста поезда «Астана-Алматы»

Генеральная прокуратура РК опровергла факт задержания машиниста, управлявшего локомотивом пассажирского поезда сообщением «Астана-Алматы».

Как сообщает пресс-служба ведомства, сегодня, 19 июня 2018 года, различными информационными агентствами опубликованы недостоверные сведения о задержании полицией машиниста.

«В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, в ходе которого задержания не производились. При Министерстве по инвестициям и развитию РК создана специальная комиссия по расследованию данного железнодорожного происшествия, которая располагает необходимой информацией. Ход расследования находится на контроле Главной транспортной прокуратуры», - говорится в сообщении.

Также в Генпрокуратуре напомнили, что в силу требований ст.25 Закона Республики Казахстан «О средствах массовой информации» распространение несоответствующих действительности сведений влечет ответственность, предусмотренную законодательными актами Республики Казахстан.

«Просим информационные агентства при опубликовании материалов ссылаться на официальные сообщения, озвученные уполномоченными органами и в соответствии со статьей 19, 21 Закона дать опровержение по данному факту в средствах массовой информации», - говорится в сообщении.

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Напомним, 17 июня 2018 года в Жамбылской области произошел сход 6 пассажирских вагонов пассажирского поезда № 10, сообщением «Астана-Алматы». В результате пострадало 4 человека, один из которых погиб.

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