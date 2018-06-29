Генпрокуратура РК: У Жомарта Ертаева аннулирован вид на жительство в России

У казахстанского бизнесмена Жомарта Ертаева аннулирован вид на жительство в России. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.

Также в ведомстве сообщили, что Генеральной прокуратурой принимаются меры по экстрадиции экс-советника председателя совета директоров АО «РБК Банк» Жомарта Ертаева из Российской Федерации. Он разыскивается за совершенное хищение $160 млн из средств банка.

«По запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан 14 июня 2018 года Пресненским районным судом г. Москвы избранная в отношении Ертаева мера пресечения в виде "домашнего ареста" продлена до 8 ноября т.г. По нашему ходатайству решением Главного управления МВД России по г. Москва от 6 июня 2018 года аннулирован вид на жительство в Российской Федерации, выданный Ертаеву в ноябре 2017 года», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, Жомарт Ертаев был задержан 8 мая в Москве. Он находился в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере.

Как сообщалось ранее, казахстанский банкир Жомарт Ертаев прокомментировал свое задержание сотрудниками Росгвардии в Москве. Заявление для общественности и журналистов он передал через своего адвоката. По его словам, к хищениям в банке RBK он не имеет никакого отношения.

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