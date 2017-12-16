Глава государства поздравил казахстанцев с Днем Независимости

Нурсултан Назарбаев принял участие в торжественном приеме по случаю празднования Дня Независимости РК, сообщает пресс-служба Акорды.

Президент республики поздравил присутствующих и весь народ Казахстана с национальным праздником - Днем Независимости.

«Этот день неизменно приносит чувства неподвластные времени – особое сочетание гордости, радости и волнения», - сказал он.

Главы государства подчеркнул, что за годы независимости Казахстан добился быстрого подъема и создал платформу для устойчивого развития в будущем.

«Сформировался класс предпринимателей, которого прежде не было в нашей истории. Более 1,2 миллиона казахстанцев имеют свое дело, которое обеспечивает четверть всего национального дохода», - сказал глава государства.

Он также отметил, что программа «Нурлы жол» стала эффективным антикризисным решением, обеспечившим инфраструктурный задел на будущее.

«За 7 лет появилось 24 новых сектора обрабатывающей промышленности. Эффект программы индустриально-инновационного развития измеряется не объектами, а целыми отраслями», - сказал Нурсултан Назарбаев.

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Он сделал особый акцент на успехе экономических преобразований, которые стали залогом усиления социальной функции государства.

«Численность населения нашей страны впервые в истории перевалила за отметку 18 млн, коэффициент рождаемости вырос в 1,5 раза. В 2017 году Казахстан вышел на 4-ое место в мире по охвату начальным образованием. Продолжительность жизни выросла на 4,5 года и составила 72,5 года. Для более 1,1 миллиона семей стало реальностью собственное жилье, - сказал президент.

Он также особо отметил встречу с участниками проекта «100 новых лиц» и подчеркнул, что главной ценностью Независимости являются люди.

В завершение выступления глава государства еще раз поздравил всех присутствующих с праздником и отметил, что основным залогом успеха республики является политическая стабильность, неизменная поддержка курса, проводимого во благо общества и единства народа.

«Я хочу поблагодарить всех казахстанцев - за ваше доверие, которое придало мне силы осуществить все преобразования, за ваше искреннее участие и самоотверженные усилия», - сказал Нурсултан Назарбаев.