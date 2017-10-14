Валюта нал
USD 334.80 335.50
RUB 5.80 5.84
EUR 396.00 397.00
Валюта бирж
USD/KZT
334.21
+0.000%
EUR/KZT
395.27
+0.000%
RUB/KZT
5.79
+0.000%
EUR/USD
395.27
+0.000%
EUR/CHF
395.27
+0.000%
EUR/JPY
395.27
+0.000%
GBP/USD
443.5
+0.000%
USD/CHF
334.21
+0.000%
USD/JPY
334.21
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
334.21 395.27 5.79
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
57.22
+0.017%
Нефть WTI
51.42
+0.016%
Золото
1306.1
+0.007%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1027
+0.000%
Жилье Астана
933
+0.008%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
57.22 51.42 1306.1
+0.017% +0.016% +0.007%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Глава "Казавтожол" в Атырау задержан за взятку

14.10.2017 16:57   985   0

В Атырау начальник отдела АО  "НК "Казавтожол" задержан 13 октября за получение взятки, сообщили Sputnik Казахстан прокурор Атырауской области Ернат Сыбанкулов. 

По словам прокурора области, 28 сентября 2017 года в ДКНБ области обратился гражданин Л. с сообщением о фактах вымогательства со стороны должностных лиц "Казавтожола" за различные действия и бездействия при осуществлении их компанией ремонтных работ автодорог области.

Прокуратурой области сразу же были санкционированы негласные следственные действия, в результате которых факты подтвердились. При получении через посредника  взятки в особо крупном размере 73 тысяч 300 долларов США от подрядной компании за подписание актов выполненных работ задержан руководитель отдела АОФ АО "НК Казавтожол" К.  

В настоящее время, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование по части 4 статьи 366 Уголовного кодекса РК (Получение взятки). Прокуратура области контролирует ход расследования уголовного дела.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
На Ваш взгляд, что нужно делать, чтобы ситуация с дефицитом топлива в Казахстане не повторялась из года в год?
  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ

  • 2. Нужно сокращать импорт российского ГСМ

  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)

  • 4. Нужно штрафовать ответственных за это чиновников на крупные суммы

  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ
    154

  • 2. Нужно сокращать импорт российского ГСМ
    14

  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)
    41

  • 4. Нужно штрафовать ответственных за это чиновников на крупные суммы
    125

Цифра дня
69,7
млн долларов США
составили валютные интервенции Национального банка РК за сентябрь 2017 года
Цитата дня
Мы родственные народы - казахи и кыргызы, сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, однако она не должна положить тень между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего социально-экономического благополучия
Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное