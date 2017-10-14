Глава "Казавтожол" в Атырау задержан за взятку

В Атырау начальник отдела АО "НК "Казавтожол" задержан 13 октября за получение взятки, сообщили Sputnik Казахстан прокурор Атырауской области Ернат Сыбанкулов.

По словам прокурора области, 28 сентября 2017 года в ДКНБ области обратился гражданин Л. с сообщением о фактах вымогательства со стороны должностных лиц "Казавтожола" за различные действия и бездействия при осуществлении их компанией ремонтных работ автодорог области.

Прокуратурой области сразу же были санкционированы негласные следственные действия, в результате которых факты подтвердились. При получении через посредника взятки в особо крупном размере 73 тысяч 300 долларов США от подрядной компании за подписание актов выполненных работ задержан руководитель отдела АОФ АО "НК Казавтожол" К.

В настоящее время, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование по части 4 статьи 366 Уголовного кодекса РК (Получение взятки). Прокуратура области контролирует ход расследования уголовного дела.