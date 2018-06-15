Казахстан намерен послать военных на Ближний Восток

Депутаты парламента в пятницу на совместном заседании поддержали представление президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о расширении участия офицеров Вооруженных сил республики в миротворческих миссиях ООН.

«В соответствии со статьей 53 Конституции вношу предложение о направлении офицеров вооруженных сил Казахстана в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров для участия в составе 40 человек: в миссии ООН на Ближнем Востоке; вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре; группы военных наблюдателей ООН в Индии и Пакистане; временных сил ООН в Ливане; миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре», - заявил министр обороны Сакен Жасузаков, оглашая представление президента на совместном заседании.



Он отметил, что руководством ООН дана высокая оценка уровню подготовленности наших военнослужащих и выражена заинтересованность в направлении большего количества. «В этой связи с целью расширения участия в миротворческой деятельности предлагается расширить географию присутствия в миссиях ООН офицеров Вооруженных сил в качестве военных наблюдателей и штатных офицеров. Это позволит располагать более обширной информацией о текущей ситуации с безопасностью в зоне проведения миротворческих операций ООН и использовать данную информацию для выработки позиций по дальнейшему участию в миссиях в составе контингента», - заявил министр.



Кроме того, «полученные в результате пребывания в миссиях опыт и навыки работы по международным стандартам внедряются в вооруженных силах, применяются в учебно-образовательном процессе, проводимом учебными центрами, учитываются при назначении на командирские и штабные должности».

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Кроме того, напомнил Жасузаков, с 1 января 2017 года РК осуществляет работу в Совете безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) в качестве непостоянного члена. «В политическом обращении к Совбезу ООН заявлено, что Казахстан намерен увеличить число своих военных наблюдателей и миротворцев в миссиях ООН по поддержанию мира», - отметил он.

«Направление контингента в миссию ООН не только внесет значительный вклад в укрепление международной безопасности, но и укрепит авторитет Казахстана как ответственного члена международного сообщества, в том числе в свете подведения итогов непостоянного членства РК в Совбезе ООН. В этом контексте изучен и проработан вопрос направления миротворческого подразделения Вооруженных сил РК в миссию ООН в Ливане.

Участие в данной операции позволит Вооруженным силам Казахстана отработать вопросы взаимодействия и планирования применения войск в рамках коалиционной группировки, приобрести боевые навыки, характерные для миротворческой и гуманитарной операции, проверить боеспособность казахстанского подразделения в природно-климатических условиях Ближнего Востока», - сказал глава минобороны.

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«На основании изложенного, в соответствии со ст. 53 Конституции РК, вношу предложение о направлении миротворческого контингента - до 120 военнослужащих Вооруженных сил РК для участия в миссии «Временные силы ООН» в Ливане и в составе подразделения Вооруженных сил Индия. Президент РК Нурсултан Назарбаев», - зачитал он второе обращение президента.



Представления президента Казахстана депутаты поддержали единогласно.

Фото: Mod.gov.kz