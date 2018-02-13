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Глава МОН рассказал о новой системе оплаты учительского труда

13.02.2018 19:03   1394   0

Министр образования и науки Ерлан Сагадиев на расширенном заседании коллегии МОН РК рассказал о новой системе оплаты труда преподавателей.

«Если раньше шаг между категориями заработных плат был 4 тысяч тенге, то сейчас первый шаг – 20 тысяч. И дальше он растет. Введена еще одна категория – самая высокая. Если раньше разница между минимальной и максимальной категорией было 16 тысяч тенге, то сегодня она 50 тысяч тенге. Это большое изменение, это мы измеряем от должностного оклада», - рассказал глава МОН РК.

Он уточнил, что раньше категорию преподавателям единолично присуждали местные комиссии. Но на сегодня данную процедуру комиссия будет проделывать только после результатов квалификационного теста.

«Мы даем право «облоно» присуждать определенный уровень после прохождения национального квалификационного тестирования. Вот это очень важно нам всем педагогам усвоить. Для тех, кто прошел категорию по старой системе аттестации, он может спокойно работать, на новую аттестацию не обязательно проходить, пока не придет его время. Но при этом остается старая сетка заработных плат. Значит, если преподаватель хочет перейти на новую сетку то, надо значит, пройти национальный квалифицированный тест по присуждению категории. В тесте у нас 100 вопросов, из них 70% по самому предмету», - уточнил министр.

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Отметим, ранее директор национального центра тестирования Рамазан Алимкулов в кулуарах расширенного заседания коллегии МОН РК сообщил, что выпускникам разрешат перенести сдачу ЕНТ по уважительной причине.

Фото: 24.kz

 

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