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Глава МВД Казахстана сетует на нехватку средств на питание в колониях

11.06.2018 17:11   676   0

Сенатор парламента Казахстана Дарига Назарбаева подняла вопрос о недостаточном финансировании Комитета по ЧС и Нацгвардии и возможном утверждении самостоятельных бюджетов для этих структур, глава МВД подтвердил ее слова и заявил о нехватке средств на обеспечение питания в колониях и изготовление водительских удостоверений, сообщает «Интерфакс-Казахстан».

«Наш комитет неоднократно ставил вопрос об определении отдельно лимитов для ЧС и Национальной гвардии в рамках общего бюджета МВД и определения лимита в целом на МВД. Мы видим хроническое неэффективное использование средств. Из 15 проектно-сметных документов на строительство пожарных депо реализуется только четыре. В 2017 году истекли сроки четырех проектов, на разработку которых потратили 86 млн тенге бюджетных средств, еще семь проектов на разработку которых потрачено 100 млн тенге не включены в бюджет на 2018-2020 годы. Это приводит к неэффективному использованию 186 миллионов тенге бюджетных средств. Вопрос - кто несет персональную ответственность за это? Зачем выделять средства из бюджета, которые затем не финансируются», - сказала Дарига Назарбаева на пленарном заседании сената в Астане в понедельник. 

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Она отметила, что обеспеченность подразделений Комитета по ЧС необходимыми инженерно-техническими средствами, вещевым имуществом, спецоборудованием, транспортом составляет от 30 до 70% от нормативов. Это связано с недостаточным финансированием комитета в рамках лимитов министерства внутренних дел. 

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«Будет ли решаться вопрос об утверждении самостоятельных бюджетах Комитета по ЧС и Нацгвардии с определением соответствующих руководителей бюджетных программ? Мы считаем, что на сегодня эти две службы в составе МВД – сегодня буквально находятся на роли пасынков. Они нуждаются в особом внимании», - пояснила Дарига Назарбаева. 

В свою очередь министр внутренних дел Калмухамбет Касымов также посетовал недофинансирование по всем направлениям ведомства. По его словам, сейчас это привело к тому что, по линии КУИС идет недофинансирование питания в колониях, а по линии МВД не хватает денег на изготовление водительского удостоверения. 

«Мы уже в августе-сентябре можем встать - не производить эти (водительские удостоверения)», - пояснил Калмухамбет Касымов

«Это касается Национальной гвардии, КЧС, КУИС и всех органов внутренних дел. Конечно, мы все входим в одно министерство и бюджетная программа у нас одна, но наше финансирование определяют по лимитам, которые устанавливает министерство финансов и министерство национальной экономки. Естественно, мы планируем на будущее. Запланировали строительство колоний, пожарных депо, выделяем деньги - нам дают на составление проектно-сметной документации, а когда подходит время на финансирование строительства, мы недополучаем. Если вопрос решится, чтобы разделить наши бюджетные программы и от этого будет финансирование, мы пойдем на это», - отметил глава МВД.

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В свою очередь заместитель премьер-министра Ерболат Досаев заверил сенаторов, что правительство внесет предложения в проект бюджет на 2019-2021 годы по дополнительному оснащению комитета по ЧС.

«Необходимую поддержку министерству внутренних дел по дооснащению и комплектованию комитета по ЧС в этом году мы предложения все внесем. Но, как и положено любому госоргану, Минфином выделяется в целом лимит на госорган. Объемы известны и мы договорились, что в течение трех лет мы нормально доведем необходимое, заменим все устаревшее оборудование на все необходимое для спасения людей, и эти предложения в проекте бюджета на 2019-2021 годы будут внесены к вам. Если вы поддержите, то мы ситуацию, надеемся, со следующего года кардинально изменим», - заключил Ерболат Досаев.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

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