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Глава Управления образования Алматы: Гуляний для выпускников школ не будет

18.05.2018 18:53   2107   0

15 июня днем алматинские выпускники получат аттестаты о среднем образовании в торжественной обстановке в своих школах. Однако гуляния на лимузинах, выпускные в ресторанах и дорогие наряды будут запрещены. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре Алматинского городского филиала партии «Нұр Отан» заявила руководитель Управления образования Алматы Гульнар Ходжабергенова.

В ходе своего выступления она отметила, что в последние годы выпускные на базе алматинских школ не проводятся. Это связано с тем, что поступало много жалоб от родителей по поводу сбора денежных средств на организацию мероприятия.

«Были скандалы, что школы собирают деньги на выпускной. Это выдумки родителей. Никогда школы не обязывали детей собирать деньги на лимузины, покупать дорогие наряды, арендовать рестораны. В этом году эти действия будут запрещены. Некоторые школы по инициативе родителей хотят провести выпускной, но это уже после вручения аттестатов, когда дети будут в «свободном полете». Мы такую задачу не ставим», - почеркнула руководитель управления.

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Однако выпускникам все же организуют прощание со школой. Оно пройдет днем 15 июня во всех учебных организациях среднего образования. В торжественной обстановке будущим абитуриентам будут вручены аттестаты.

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«Школы организовывают только вручение аттестатов в установленный день МОН РК. В этом году это 15 июня. Примерно в 11.00 или 12.00 дня будут приглашены родители и дети. Ученик, проучившись 11 лет, должен получить аттестат, мы такой праздник ему организуем. Торжество будет проходить в узком кругу, без приглашения звезд. До утра выпускные вечера проводить не будем. В тот же день вечером планируется фестиваль «Жас тулеек», где вручается знаки «Алтын белги» отличникам. Пока мы с местом не определились, но это будет масштабное мероприятие с участием руководства города», - пояснила руководитель Управления образования Алматы.

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