Глава ВС: Устраивающее всех решение суда важнее поиска виновных

Казахстанские судьи должны считать своей главной задачей примирение сторон, а не поиск правых и виноватых, считает председатель Верховного суда республики Жакип Асанов.

«Задача судей - не выяснять кто прав, кто не прав, вернее, не эта задача для нас самая главная. Для нас самое главное - помочь сторонам найти взаимоприемлемое устраивающее обе стороны решение. Это и называется восстановительным правосудием», - сказал Асанов на расширенном совещании судей республики по итогам полугодия.

Он вспомнил случай из судебной практики в Темиртау, когда судились двое друзей из-за бизнеса, между которыми ранее были «отличные отношения».

«Был общий бизнес, а потом возник спор относительно какой-то суммы: кто-то дал, кто-то не вернул. Разгорелся спор. Этот конфликт дошел до Верховного суда. И, естественно, Верховный суд должен был принимать какое-то решение: одна сторона проиграла, вторая выиграла. Так вот, проигравшая сторона пошла купила ружье и убила своего оппонента», - напомнил глава ВС.

Он также вспомнил случай в Алматы, когда недовольный решением суда человек взял гранату и ворвался в здание акимата.

Жакип Асанов: «В шаблоне судебных решений убрали слово «совесть» - а надо было оставить»

«Вот такие гражданские споры в обществе... Сегодня тренд глобальной юриспруденции – вовсе не состязательность, о которой мы любим так часто говорить. Тренд - это восстановительное правосудие по гражданским делам и по нетяжким уголовным преступлениям», - подчеркнул Асанов.

В этой связи он считает необходимым как можно шире использовать инструменты медиации, то есть досудебного разрешения.

«Я в Youtube видел один ролик, когда двое медиаторов привели две стороны не только к миру, но они своими грамотными советами, рекомендациями привели стороны к тому, что они подружились. Если кто-то к этому вопросу подходит поверхностно, то это говорит о его уровне. Я обращаюсь к председателям областных судов: вы - лидеры большого коллектива. Если вы лидеры, вы должны уметь делать так, улучшать качество работы», - заключил глава ВС.