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Главный частный судоисполнитель РК готов судиться с Минюстом

15.03.2018 13:28   1253   0

Главный частный судебный исполнитель (ЧСИ) Казахстана Сергей Ли готов судиться с Минюстом, сообщает пресс-служба РПЧСИ.

Как известно, 14  марта  2018 года, пресс-служба  Министерства  юстиции  РК  опубликовала  информационное сообщение, в котором председатель правления Республиканской палаты частных  судебных исполнителей Ли Сергей Михайлович был открыто обвинен в сокрытии личных  сведений  при  получении лицензии частного судебного исполнителя.

Данное информационное сообщение было размещено в ряде электронных СМИ и, тем самым, негативные сведения о руководителе организации республиканского уровня  получили  широкое  распространение в обществе.

Республиканская  палата  частных  судебных  исполнителей  обращает внимание общественности и СМИ, что обвинения в сокрытии Ли С.М. заявлены в утвердительной  формулировке.

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При  этом  в  информационном  сообщении  Минюста указывается  на  то, что  Министерство  юстиции  подало  исковое  заявление в Сарыаркинский  районный  суд  г. Астаны  о  прекращении  действия лицензии судебного исполнителя Сергея Ли.

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Республиканская  палата  выражает  крайнюю  степень  обеспокоенности  в  части того, что распространенные  голословные  обвинения  Ли  С.М.  сделаны  преждевременно, до  каких-либо  судебных  разбирательств, принятых  судом  решений, без  представления  подтверждающих  материалов. В связи с этим, официально сообщаем, что председатель правления Республиканской  Палаты  частных судебных исполнителей  Ли С.М готов к судебным разбирательсвам с МЮ РК.

Республиканская палата частных  судебных  исполнителей  заявляет о противозаконности, недопустимости  распространения  обвинений, о недостоверности  сведений в нем и в  нарушение установленных действующим законодательством  порядков и процедур.

Фото: Bnews.kz

  • Источник:
  • пресс-служба РПЧСИ
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