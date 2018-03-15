Главный частный судоисполнитель РК готов судиться с Минюстом

Главный частный судебный исполнитель (ЧСИ) Казахстана Сергей Ли готов судиться с Минюстом, сообщает пресс-служба РПЧСИ.

Как известно, 14 марта 2018 года, пресс-служба Министерства юстиции РК опубликовала информационное сообщение, в котором председатель правления Республиканской палаты частных судебных исполнителей Ли Сергей Михайлович был открыто обвинен в сокрытии личных сведений при получении лицензии частного судебного исполнителя.

Данное информационное сообщение было размещено в ряде электронных СМИ и, тем самым, негативные сведения о руководителе организации республиканского уровня получили широкое распространение в обществе.

Республиканская палата частных судебных исполнителей обращает внимание общественности и СМИ, что обвинения в сокрытии Ли С.М. заявлены в утвердительной формулировке.

При этом в информационном сообщении Минюста указывается на то, что Министерство юстиции подало исковое заявление в Сарыаркинский районный суд г. Астаны о прекращении действия лицензии судебного исполнителя Сергея Ли.

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Республиканская палата выражает крайнюю степень обеспокоенности в части того, что распространенные голословные обвинения Ли С.М. сделаны преждевременно, до каких-либо судебных разбирательств, принятых судом решений, без представления подтверждающих материалов. В связи с этим, официально сообщаем, что председатель правления Республиканской Палаты частных судебных исполнителей Ли С.М готов к судебным разбирательсвам с МЮ РК.

Республиканская палата частных судебных исполнителей заявляет о противозаконности, недопустимости распространения обвинений, о недостоверности сведений в нем и в нарушение установленных действующим законодательством порядков и процедур.

Фото: Bnews.kz