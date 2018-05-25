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Главный санврач РК рассказал, когда заболеваемость менингита пойдет на спад

25.05.2018 17:21   1662   0

Главный государственный санитарный врач Жандарбек Бекшин дал рекомендации казахстанцам о том, как защититься от менингита, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этих случаях мы рекомендуем мероприятия, в первую очередь, по проветриванию помещений, влажные уборки с применением дезинфицирующих средств. Самое главное, больные при симптомах назофарингита, простудных заболеваний, немедленно должны обращаться к медицинским работникам. Все летальные случаи, которые были, - результат позднего обращения больных к медработникам», - рассказал Жандарбек Бекшин

По его словам, возбудитель менингита Neisseria meningitidis всегда циркулирует в обществе, а нынешняя неустойчивая погода, переохлаждения способствуют этому. 

«Особенностью, как и в прежние годы, является то, что циркулировал тип А и, естественно, на сегодня мы регистрируем эпидемиологическую заболеваемость в Алматы. Вообще, это заболевание - сезонное. Чаще всего регистрируется в холодный период времени, весной, когда на исходе иммунитет», - отметил он. 

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Жандарбек Бекшин напомнил, что в Алматы эта заболеваемость имеет волнообразный циклический характер. В 2013 году было зарегистрировано 49 случаев, в 2015-ом - 66 случаев. На сегодняшний день в Алматы зарегистрировано 29 лабораторно-подтвержденных случаев менингита. К слову, наиболее высокий уровень заболеваемости был зарегистрирован в 2011 году в Астане - 211 случаев. 

«Мы сейчас проводим противоэпидемические мероприятия. В целях этого мы ограничили культурно-массовые мероприятия, особенно в закрытых учреждениях. Сегодня распускаются школы, это тоже сыграет свою положительную роль. Для бактерии наиболее опасные - это солнечные лучи и мы думаем, что с установлением солнечной погоды, заболеваемость пойдет на спад», - сообщил он. 

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По его словам, в настоящее время в школах и детсадах все же проводятся профилактические мероприятия. Перед входом в здания учителя и медработники проверяют детей на наличие симптомов назофарингита и простудных заболеваний. В случае их обнаружения, дети не допускаются в учебные заведения. 

«Наряду с этим очень серьезная работа проводится по выявлению контактных, а также сейчас настороженность медработникам именно по признакам назофарингита и простудных заболеваний. Все они немедленно должны подвергаться антибиотикотерапии, профилактике», - заключил санврач. 

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Напомним, ранее в департаменте охраны общественного здоровья Алматы прокомментировали информацию, которая распространяется в социальных сетях о вспышке менингококковой инфекции среди населения города.

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  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    77

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    63

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    192

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    8

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Чхве Сон Хи
Замминистра иностранных дел КНДР
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