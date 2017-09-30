Главный санврач страны рассказал об экономическом ущербе, наносимом ОРВИ и гриппом

В Казахстане ежегодно регистрируются до 1 млн случаев острых респираторных заболеваний и гриппа, что составляет более 10% населения. В прошлом году в стране было зафиксировано 600 тысяч случаев заболевания.

Как отметил главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин на пресс-конференции в Астане, сумма, затрачиваемая на вакцинацию одного человека от гриппа, составляет 3 тысячи тенге за 1 дозу. Тогда как затраты, которое сегодня несет здравоохранение на лечение одного амбулаторного больного гриппом составляет порядка 20 тысяч тенге, а затраты на лечение одного стационарного больного доходят до 150 тысяч тенге.

«Многие заболевания – отиты, гаймориты и так далее, как результат осложнения после гриппа, лечатся годами. Идет еще расход препаратов для их лечения, и бремя ложится не только на бюджет страны, но и на бюджет самих граждан. Видите, какой экономический ущерб наносит ОРВ экономике и бюджету страны?», - отметил он.

В этой связи он призвал казахстанцев активнее прививаться от гриппа.

«Кампания вакцинации против гриппа стартует в Казахстане со 2 октября. На эпидемиологический сезон 2017-2018 года на бюджетные средства закуплено 1,5 млн доз вакцины «Гриппол плюс» производства Российской Федерации на сумму свыше 1 млрд. 200 млн. тенге. А также 500 тысяч доз вакцин за счет работодателей», - сообщил он.

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Вакцинацию за счет госбюджета пройдут дети с хроническими легочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, иммунной недостаточностью, ослабленные и часто болеющие дети, медицинские работники и беременные женщины во втором и третьем триместре беременности. Также вакцинироваться будут за счет работодателей и личных средств людей.

Вакцинация будет проводиться от трех наиболее актуальных штаммов: А (Н1N1) - Мичиган, А (H3N2) – Гонконг, В – Бресбен.

«В предыдущие годы закупали Ваксигрип (Франция) и Инфлювак (Нидерланды). Но они в 1,5 раза были дороже (чем российские вакцины - Къ). Почему российское не применяли раньше? Потому что Россия не выпускала однодозную, приемлемую для детей, вакцину. Два года назад они поставили свой модернизированный завод и сертифицировали его по линии GMP, провели преквалификацию во Всемирной организации здравоохранения. Их вакцины (основаны - Къ) на сходных с нами штаммах гриппа, характерных для России и Казахстана, и поэтому мы закупаем вакцину «Гриппол плюс»,- пояснил Жандарбек Бекшин.

Между тем, отказ от вакцинации, по его мнению, чреваты различного рода осложнениями, начиная с пневмонии и завершая хроническим бронхитом, хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, отитом, пиелонефритом и гайморитом.

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Платная вакцинация против гриппа будет проводиться в частных центрах вакцинации, в прививочных кабинетах поликлиник по месту жительства.

Стоимость вакцины против гриппа в платных кабинетах в различных регионах варьирует от 2000 до 3500 тенге.

Кроме вакцинации, главный санитарный врач страны рекомендует соблюдать не сложные способы профилактики как гриппа, так и других респираторных инфекций: ограничить посещения мест большого скопления людей, особенно закрытых помещений, часто проветривать помещения, использовать иммунокоррегирующие и гомеопатические препараты, противовирусные мази, употреблять поливитамины, особенно витамин С, который в большом количестве содержится в лимонах, шиповнике, гранате.

Заболевшему он настоятельно рекомендует оставаться дома.

«Не идти в детский сад, в школу, на работу. Лозунг «Больной гриппом - враг на производстве» актуален и сегодня. Мы можем заражать при передвижении в общественном транспорте, поэтом надо доктора вызывать на дом, либо «скорую»…В это период мы усиливаем организацию обслуживания населения в этом плане, работу скорой помощи», - заключил Ж. Бекшин.

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