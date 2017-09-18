Городские проекты нуждаются в профессионализме

В рамках проекта "Art Energy Almaty 2017" спикеры рассказали о проектах, реализуемых в городе Алматы.

По словам представителя Фонда Сорос-Казахстан Сауле Мамаевой, как правило, инициативы по улучшению инфраструктуры города Алматы не выходят за пределы «золотого квадрата». При этом, жителям не центральных районов довольно сложно «достучаться» с идеями до власти, а также понять какие каналы коммуникации для этого существуют.

«Власть крайне централизована, и действительно жителям не центрального района, где-нибудь в Тастаке донести свою потребность или проблему, наверное, можно только напрямую с акимом или с кем-то из его замов поговорить. Пока был механизм такой. Сейчас благодаря в том числе и количеству появившихся активистов и в такой критической массе, я думаю, что эти процессы будут меняться. Это все постепенно», - говорит спикер.

В этой связи фондом были инициирован конкурс на социальные городские проекты, на вовлечение жителей города из не центральных районов. Основным критерием для этого проекта стала устойчивость сообщества. У городских проектов есть соблазн уйти в количество и проигнорировать качество», - отметил спикер. То есть, насколько вероятно, что сформируется круг людей, которые продолжат поднимать и разрешать проблемы своего района.

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Она привела пример, с районом Карасу, где просто один неравнодушный человек был недоволен качеством жизни в своем районе. Впоследствии, при поддержке фонда, он создал свою экологическую организацию с активом из нескольких граждан. На сегодняшний день созданна инициативная группа, регулярно самостоятельно занимается благоустройством сами по себе, а также имеет планы по передаче доверительного управления.

«Как победить избирательное отношение администрации к тем или иным проектам? На самом деле быть профессионалом своего дела», - считает она.

Представитель компании Chevron Лейла Айтмуханова рассказала о инифицативах проводимых компанией, проектах поддерживаемых компанией и планах на будущее.

«Наши социальные проекты - это часть нашей корпоративной социальной ответственности»,- поясняет спикер.

Основные направления, в которых компания реализует социальные проекты: образование, здравоохранение, развитие предпринимательства. Отдельно спикер отметила проекты в области предпринимательства, в частности развитие и поддержка креативной экономики, креативной индустрии, а также сравнительно новое направление - развитие социального предпринимательства. Она отметила, что компания не поддерживает индивидуальные проекты и активистов. Основная задача реализуемых проектов – создание среды и культуры предпринимательства.

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«Мы прислушиваемся к инициативам, к тому что происходит в городской среде», - отметила она.

Под зонтичным проектом развития креативной индустрии также поддерживаются Литературная школа Алматы и фестиваль «Клик».

«Нам важно, чтобы появлялось все больше и больше людей, которые видят проблемы, осмысливают их, которые могут предлагать решения, находить ресурсы, выстраивать взаимосвязи и при этом делать добро», - заключила г-жа Айтмуханова.