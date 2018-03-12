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Гособвинение запросило для Токмади 12 лет максимального режима

12.03.2018 17:00   2013   0

12 лет максимального режима запросил гособвинитель для Муратхана Токмади. Об этом стало известно сегодня в ходе прений по делу об убийстве банкира Ержана Татишева в специализированном межрегиональном суде по уголовным делам Жамбылской области.

Первыми выступили представители гособвинения Асхат Нурлыбаев и Ильяс Ескалиев. В ходе их выступлений демонстрировались видео допросов и следственных мероприятий с участием подсудимого Муратхана Токмади, свидетелей и экспертов. Представители гособвинения подробно обрисовали картину событий 14-летней давности и причастности заказчика убийства Мухтара Аблязова к совершению преступления.

«Мы живем в правовом светском обществе. Каждый человек имеет право на жизнь. И никто не имеет права посягать на основы нашей Конституции. Учитывая особую общественную опасность действий подсудимого, по совершению особо тяжкого преступления прошу суд назначить наказание в виде 11 лет и шести месяцев лишения свободы», - сказал Ильяс Ескалиев.

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Он отметил, что путем частичного сложения ранее вынесенного Алматинским судом в 2017 году приговора в результате получается 12 лет отбывания наказания в учреждении максимальной безопасности.

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В качестве смягчающих обстоятельств было отмечено наличие малолетних детей, полное раскаяние и хорошие характеристики с места работы. Отягчающих обстоятельств не было названо.

Напомним, Муратхану Токмади, владельцу ТОО «КазСтройСтекло», инкриминируется убийство бывшего главы АО «Банк ТуранАлем» (ныне «БТА Банк») Ержана Татишева. Заказчиком убийства называется беглый олигарх Мухтар Аблязов, оценивший в $4 млн убийство главы АО «Банк ТуранАлем». Муратхан Токмади получил год лишения свободы за непредумышленное убийство и почти сразу вышел по амнистии.

В 2017 году за вымогательство и незаконное хранение оружия он был осужден на 3 года лишения свободы. Генеральная прокуратура провела расследование по вновь открывшимся обстоятельствам давнего убийства - и производство по этому делу было возобновлено. На первом же заседании подсудимый полностью признал свою вину.

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