Гособвинитель запросил для директора драмтеатра в Алматы штраф в 90 млн тенге

В Алматы продолжается судебное разбирательство по делу директора театра драмы имени М. Ауэзова Ерлана Билалова, обвиняемого в коррупции.

Гособвинитель запросил у суда для Ерлана Билалова штраф в шестидесятикратном размере от суммы взятки - 90 млн тенге - без конфискации имущества, а также внесения представления на лишение его всех государственных наград и медалей.

Сторона защиты просила суд освободить Ералана Билалова от уголовного наказания либо снизить запрошенный прокурором штраф, ссылаясь на статью 65 УК РК «освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием». Также было отмечено, что у него четыре ребенка, двое из которых несовершеннолетние, на иждивении имеется внучка.

Обвиняемый попросил суд при вынесении приговора, принять во внимание состояние его здоровья, и то, что он признал вину. Он попросил не лишать его свободы, а также снизить, если это возможно, сумму штрафа.

Адвокат президента общественного благотворительного творческого фонда «Сезам» Кайрата Баянова заявил, что его подопечный не имеет больше претензий по материальному ущербу, поскольку он возмещен полностью.

Дело ОПГ «Четыре брата»: подсудимые признались в хищении и контрабанде нефти

Однако, сегодня стало известно, что Кайрат Баянов также требует 1 млн тенге морального ущерба, с чем не согласилась сторона защиты. Суд озвучит решение по данному вопросу при оглашении приговора.

По данным органа досудебного расследования, Ерлан Билалов покушался на получение взятки в размере 1,5 млн тенге у президента общественного благотворительного творческого фонда «Сезам» Кайрата Баянова за проведение новогодних спектаклей в драмтеатре.

Судом избрана мера пресечения в отношении Ерлана Билалова в виде залога. Он внес залог в размере 1,2 млн тенге. В суде Ерлан Билалов рассказал, что получил от президента творческого фонда «Сезам» Кайрата Баянова 600 тысяч тенге 2 января 2018 года, и 900 тысяч тенге 4 января, после чего и был задержан.