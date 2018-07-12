Госслужащим, возможно, разрешат использовать смартфоны на работе в сентябре

В Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции РК рассказали, когда будет снят запрет на пронос и использование смартфонов в государственных органах, передает МИА «Казинформ».

«Этот вопрос рассматривается уже на протяжении некоторого времени. Насколько нам известно, госслужащим разрешат использовать смартфоны в сентябре. Но насколько это точная информация, мы пока не знаем. Полагаю, этот вопрос будет решен в ближайшее время», - сказала ректор Академии государственного управления при президенте Казахстана Фатима Жакыпова на брифинге в Астане.

По ее словам, возможно, будет заблокирован ряд функций и возможностей смартфонов.

Например, компания, производящая iPhone, ставит своим служащим барьеры по использованию смартфонов. В зарубежных странах, например, в Великобритании, в некоторых государственных учреждениях «глушатся» некоторые функции смартфонов», - отметила она.

Запрет на использование смартфонов и планшетов для государственных служащих на рабочих местах действует в нашей стране с 2016 года, вследствие чего они вынуждены использовать телефоны без возможности фото- и видеосъемки и без доступа к интернету.

Названы самые коррумпированные госорганы

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